Viitorul învinge clar la Giurgiu și se apropie de podiumul Ligii 1!

Viitorul Constanța a zdrobit Astra la Giurigu, scor 4-1, într-un meci contând pentru runda a IV-a a play-off-ul Ligii 1.

Cu toate că a mizat pe foarte mulți jucători care au prins minute puține în acest sezon competițional, echipa lui Gică Hagi s-a distrat la giurgiu cu Astra, deși Costel Enache a mizat pe toți „greii” în frunte cu Denis Alibec.

Fiul fostului internațional român , Ionel Ganea a semnat prima dublă în Liga 1 iar la finalul partidei i-a dedicat tatălui său reușitele.

„Vreau să le mulţumesc celor de la Viitorul că mi-au dat această oportunitate să joc aici. Nu prea mă mai interesează pe mine despre CFR Cluj. Tot ce mă interesează e Viitorul şi ce o să facem noi.Mister încearcă de fiecare dată să dea şanse jucătorilor, aşa mi se pare normal. Are curajul de a risca cu jucători tineri. Mi-a spus că e un meci pe care trebuie să îl câştigăm şi să încercăm să marcăm cât mai multe goluri, ceea ce am şi reuşit. Înainte de meci am vorbit cu el la telefon, am primit un telefon din partea lui. Mi-a spus să fiu concentrat şi să marchez. Eu mi-am propus un obiectiv de cinci goluri. Trebuie să rămân cu picioarele pe pământ şi să încerc să dau tot ce am mai bun pentru echipă”, a declarat George Ganea.

Dubla lui Ganea (min.21, 70),Casap (min. 28) și Eric (min.60) au semnat umlința pentru astrali la Giurgiu, singurul gol al formației lui Costel Enache fiind semnat de Denis Alibec (min. 34).

În urma acestui rezultat, Viitorul Constanța și-a consolidat locul 4 în play-off și s-a apropiat cu 26 de puncte la patru lungimi de locul 3 pe care se află Universitatea Craiova.

De partea cealaltă, Astra a rămas pe locul 5 cu 21 de puncte, cu unul mai mult decât Sepsi OSK Sf. Gheorghe, formație care aseară a cedat cu 2-0 duelul de pe „Național Arena” cu FCSB.