Vine URGIA peste România din nou: 11 județe vor fi devastate în următoarele ore. Avertisment ANM de ultimă oră

Continuă urgia în România! După vijeliile de ieri, meteorologii au emis o nouă atenționare cod galben de vânt puternic. Potrivit specialiștilor, 11 județe vor fi afectate de vremea rea. Află, în articol, toate detaliile!

Weekendul a venit cu o răcire semnificativă a vremii. Dacă până ieri românii căutau cu disperare umbra sau o gură de aer rece, iată că temperaturile au scăzut drastic în unele zone din țară. Meteorologii avertizează că valul de aer tropical care a adus atâta disconfort va fi înlocuit rapid de un front rece. Mai mult decât atât, ploile și grindina și-au făcut simțită prezența. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis noi atenționări.

Furtunile violente au făcut prăpăd în mai multe zone din țară, iar românii nu vor scăpa prea curând de vremea rea. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă atenționare cod galben de vânt puternic, valabilă sâmbătă, 28 iunie 2025, între orele 10:00 – 21:00. Printre zonele vizate se numără Moldova, sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei. Specialiștii au transmis că aici vor fi intensificări ale vântului, cu rafale de 50…70 km/h.

Totodată, intensificări ale vântului vor fi local și în restul teritoriului, cu viteze de 40…50 km/h, iar în zonele montane și în regiunile sudice, după-amiaza aduce manifestări de instabilitate atmosferică. Codul Galbeam este valabil în 11 județe – Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi şi parţial în Vrancea, Bacău, Neamţ şi Suceava. De asemenea, temperaturile vor scădea semnificativ și în București.

Mai exact, în Capitală, cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, iar temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 30 de grade Celsius. Furtuna de vineri seară a făcut ravagii. Pompierii au fost nevoiți să intervină în 30 de cazuri. De asemenea, traficul aerian a fost afectat. Mai multe avioane care urmau să aterizeze pe Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni au fost redirecționate către alte orașe din țară.

„Atena – București, acum: Am ratat aterizarea la București, din motive de condiții meteorologice. În aceste condiții, pilotul ne-a dus și ne-a arătat țara, din avion, vreo 20 de minute: am fost la Ploiești, am fost la Slobozia, ne-am întâlnit cu o mega-furtună cu fulgere. Mă gândeam că poate ajungem și la Brașov… Din fericire, am reușit să aterizăm. A fost, totuși, cea mai brutală aterizare din istoria zborurilor mele…”, a scris un pasager pe Facebook.