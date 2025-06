Viorica Dăncilă a făcut anunțul despre intrarea României în război: ”De neacceptat”

Invitată în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Viorica Dăncilă a dezbătut un subiect actual și extrem de important. Fostul premier a oferit o declarație fermă în contextul tensiunilor internaționale tot mai pronunțate. Aceasta a transmis că România trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu, dar a subliniat că implicarea directă într-un conflict armat nu ar trebui să fie o opțiune pentru țara noastră.

Viorica Dăncilă a vorbit despre riscurile uriașe pe care le presupune un război și a pledat pentru diplomație și pace, arătând clar că România nu are de ce să intervină într-un război care nu este al ei. În opinia ei, escaladarea conflictelor internaționale nu aduce decât suferință, pierderi de vieți omenești și distrugeri masive, motiv pentru care e vital ca România să rămână pe o poziție echilibrată.

În cadrul discuției, Dan Diaconescu a adus în discuție parteneriatul strategic dintre România și Israel, în contextul unor tensiuni regionale în care se vehiculează sprijinul automat al aliaților. Acesta a amintit de controversele iscate în perioada în care Viorica Dăncilă era premier, legate de intenția de a muta ambasada României de la Tel Aviv la Ierusalim.

Viorica Dăncilă: Da, România trebuie să fie pregătită pentru orice situație. Dar intrarea României într-un război mi se pare de neacceptat. Noi cred că ar trebui să vorbim cel mai mult despre pace și să ne gândim că un război nu poate aduce nimic bun. Moarte, distrugeri materiale și nu avem până în acest moment un război al nostru. Deci noi nu putem interveni în războiul altora. E adevărat că situația internațională este foarte complicată, este o situație care creează fiori, dar să sperăm că diplomația și înțelepciunea vor fi cele care vor prima și ne vom îndrepta către pace.

DD: Am văzut așadar toate vocile astea care s-au poziționat într-un fel sau altul. Sigur că noi suntem în parteneriat strategic cu Israel și automat trebuie să susținem Israelul. Și acum vreau să vă întreb despre acest parteneriat. A fost mult discutat pe timpul domniei dumneavoastră în fruntea guvernului cu mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Ce s-a întâmplat exact atunci?

Viorica Dăncilă: Noi avem un parteneriat strategic cu Israelul dinainte de a prelua eu guvernul. Este foarte bine că avem acest parteneriat. Avem parteneriat strategic cu Israelul, avem parteneriat strategic și cu Statele Unite ale Americii. În momentul în care a fost vorba despre ambasadă, în acel moment Statele Unite, chiar președintele Donald Trump, a fost de acord cu mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. În acel moment, având în vedere că partenerul strategic american ne apăra țara și având în vedere faptul că eu cred cu tărie că fiecare stat are dreptul să stabilească unde este capitala, are această opțiune. Am vorbit despre mutarea ambasadei la Ierusalim, bineînțeles respectând dorința Israelului și având în vedere, fără crearea unor tensiuni în zonă, pentru că știm că și atunci au fost anumite tensiuni în acest sens. Am cerut, pentru că eu nu puteam muta ambasada, am vrut să mut partea economică și partea culturală, pentru că mutarea ambasadei și luarea acestei decizii ținea de președintele României și nu de mine. De mine țineau doar mutarea celor două elemente, partea culturală și partea economică. Am început demersul în acest sens, iar pe de altă parte am cerut tuturor instituțiilor implicate un punct de vedere referitor la acest aspect, în vederea întocmirii unui document și înaintarea lui către președintele României pentru a lua decizia finală.