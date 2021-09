Viorica de la Clejani, prima reacţie din spital după ce a luat COVID! Margherita, Fulgy şi Ioniţă au fost testaţi şi ei

De pe patul de spital, Viorica le-a transmis un mesaj fanilor săi prin intermediului unei postări pe Instastory.

”Dragii noștri prieteni, vă mulțumesc pentru grija ope care mi-o purtați! Să vă țină Dumnezeu sănătoși! Sunt bine, am o formă ușoară, Slavă Domnului, iar medicii sunt de părere că mă voi recupera rapid! Îi mulțumesc lui Dumnezeu, Ioniță și copiii noștri sunt sănătoși! Ca orice om civilizat și conștient de pericol m-am prezentat la spital încă de la primele simptome, am luat boala din pripă și parcursul este unul optimist. Vă rpg și pe voi să procedați la fel, să mergeți cu toată încrederea și să solicitați ajutor medical în timp util!

Țin să mulțumesc medicilor de la Institutul Matei Balș care mă monitorizează, sunt profesioniști adevărați și oameni cu suflet! Respect! Având în vedere că starea mea evoluează spre bine, după o scurtă perioadă de recuperare, ne vom vedea sănătoși și voioși, la evenimente! Până atunci, să vă țină Dumnezeu în paza Lui și să vă dea sănătate și o vacă bună cu lapte! Cu prietenie și gând bun, aceeași Viorica de la Clejani”, a fost mesajul postat de artistă.

Viorica de la Clejani avea mici probleme de sănătate

Viorica de la Clejani a explicat, recent, în cadrul unui interviu ce face pentru a se menține în formă. Cântăreața a mărturisit că și-a schimbat alimentația, după ce a constatat că are transaminazele mărite.

“În ultima perioadă nu m-am simțit prea bine și a trebuit să iau niște măsuri radicale. Am avut transaminazele mărite. A trebuit să consum mai multe fructe, ceea ce eu nu prea mâncam. Am auzit și eu de acea sfeclă roșie, un măr, morcov, țelină. Și de nu am băut la suc din acesta… Nu urmez niciun tratament, doar am schimbat puțin alimentația din viața mea. Ioniță nu știa că eu coboram la ora două noaptea și rupeam frigiderul în două”, a declarat Viorica de la Clejani la o emisiune TV.