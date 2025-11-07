Acasă » Advertoriale » Vitalitas, primul centru premium de îngrijire seniori din România care implementează programul de neurofeedback

De: Andreea Stăncescu 07/11/2025 | 11:02
Centrul de Excelență Vitalitas din Snagov devine primul centru rezidențial din România pentru seniori care implementează un program complet de neurofeedback destinat rezidenților centrului, utilizând cea mai avansată aparatură de analiză și antrenament cerebral. 

Programul, coordonat de Roxana Pănoiu, psiholog clinician și psihoterapeut, marchează o etapă de pionierat în domeniul recuperării cognitive și al îmbunătățirii calității vieții la vârsta a treia. Inovația medicală de ultimă generație este menită să îmbunătățească sănătatea cognitivă, memoria și starea emoțională a vârstnicilor, asemenea programe derulându-se deja în clinici de elită din Europa și SUA.

„Neurofeedback-ul este o metodă non-invazivă de antrenament cerebral care ajută creierul să-și autoregleze activitatea. Rezultatele pe care le-am observat la seniorii din Vitalitas sunt remarcabile: îmbunătățirea memoriei, a calității somnului, reducerea anxietății, echilibrarea emoțională și chiar recuperarea accelerată după AVC, inclusiv în cazuri deosebit de complexe și dificile. În plus, pacienții își recapătă încrederea, claritatea mintală și capacitatea de concentrare. Suntem foarte încântați de rezultate atât noi, cât mai ales pacienții și familiile acestora care văd îmbunătățiri pe zi ce trece în calitatea vieții rezidenților noștri. Decizia luată împreună cu echipa medicală și conducerea centrului Vitalitas de a implementa acest program a fost un mare pas înainte, a necesitat pregătire îndelungată, dar cu rezultate extraordinare deja, și suntem la început”, explică psihologul Roxana Pănoiu.

Prin acest program, Vitalitas deschide o nouă direcție în îngrijirea medicală premium pentru seniori, combinând neuroștiința cu terapia personalizată și tehnologia de ultimă generație ca o facilitate pentru rezidenți în cadrul centrului.

„Am dorit ca Vitalitas să fie locul unde inovația și medicina se întâlnesc pentru a oferi o viață activă și demnă seniorilor. Neurofeedback-ul este un pas firesc în evoluția conceptului nostru de excelență și o investiție în calitatea vieții rezidenților noștri”, adaugă Răzvan Rădescu, directorul general al centrului Vitalitas.

O investiție de 23 de milioane de euro în infrastructură și tehnologie medicală

Centrul de Excelență Vitalitas Snagov a fost dezvoltat în urma unei investiții de 23 de milioane de euro, oferind un model unic în România de centru rezidențial premium pentru vârstnici. Centrul integrează servicii medicale de top, recuperare fizică și cognitivă, spații de wellness, gastronomie de calitate, camere individuale moderne și zone de relaxare într-un mediu sigur și elegant.

„Vitalitas nu este doar un centru de îngrijire, ci o infrastructură socială și economică dedicată longevității active. Este o investiție în demnitate și calitatea vieții, aliniată standardelor europene”, subliniază Răzvan Rădescu.

Peste 140 de profesioniști – medici, terapeuți, psihologi și personal de îngrijire – lucrează în echipă pentru a oferi îngrijire medicală personalizată 24/7, reabilitare post-operatorie, terapie cognitivă și suport emoțional. Prin introducerea programului de neurofeedback, Vitalitas confirmă orientarea strategică spre medicina longevității și îmbătrânirea activă, un domeniu în plină expansiune la nivel global.

O piață strategică: îngrijirea premium pentru seniori în România

Conform statisticilor, România are peste 3,8 milioane de persoane cu vârsta peste 65 de ani, iar nevoia de servicii medicale și rezidențiale de calitate este în creștere. Conceptul Vitalitas se aliniază trendului european al „silver economy”, oferind servicii care combină sănătatea, confortul și tehnologia. Modelul de business prevede extinderea rețelei Vitalitas la cinci noi locații, transformând brandul într-un reper național pentru îngrijirea premium a seniorilor.

Vitalitas – excelență, tehnologie și respect pentru viață

Vitalitas redefinește standardele de îngrijire printr-un ecosistem dedicat longevității: programe de fizioterapie, hidrokinetoterapie, activități culturale, terapie cognitivă și, acum, neurofeedback – cea mai avansată metodă de antrenament cerebral disponibilă în România.

„Ceea ce realizăm prin neurofeedback este mai mult decât o terapie – este o investiție în vitalitatea minții. Seniorii redescoperă plăcerea de a fi activi, prezenți și conectați cu ei înșiși”, spune psihologul Roxana Pănoiu.

