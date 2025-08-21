Viză SUA pentru români fără interviu! Noua regulă intră în vigoare începând cu 2 septembrie 2025

Românii care solicită reînnoirea vizelor B1/B2 pentru turism sau afaceri vor putea face acest lucru fără interviu, dacă respectă anumite condiții. Măsura a fost anunțată de Ambasada SUA la București și urmărește eficientizarea procesului consular. Procedura simplificată se aplică însă doar unor categorii limitate de solicitanți.

Potrivit noilor dispoziții care vor intra în vigoare de la 2 septembrie 2025, cererea de reînnoire poate fi depusă prin curier, fără a mai fi nevoie de prezența la ghișeu, dacă solicitantul va îndeplini anumite criterii. Chiar și în aceste condiții, reprezentanții consulari își rezervă dreptul de a convoca persoana la un interviu.

să trimite dosarul în cel mult 12 luni de la expirarea vizei anterioare;

să aibă cel puțin 18 ani la momentul eliberării vizei precedente;

să depună documentele în țara de cetățenie sau reședință;

să nu fi avut nicio viză respinsă anterior și nu a fost declarat neeligibil.

Recomandările Ambasadei SUA

Instituția subliniază că, odată cu intrarea în vigoare a acestor schimbări, categoriile de solicitanți eligibili pentru procedura fără interviu devin mai restrânse. Scopul măsurii este de a eficientiza procesul de acordare a vizelor și de a reduce timpul de așteptare pentru programările la consulat. Românii interesați sunt sfătuiți să consulte permanent site-ul oficial al Ambasadei SUA, unde sunt publicate informații actualizate despre taxe, documente necesare și pașii de urmat pentru depunerea cererilor.

Visa Waiver, încă în discuție

În ceea ce privește programul Visa Waiver, care ar permite călătoriile în Statele Unite fără viză pentru perioade scurte, acesta rămâne în continuare în faza de negociere. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat recent că România trebuie să mai îndeplinească câteva detalii tehnice pentru ca programul să fie deschis pentru români.

Astfel că cetățenii români trebuie să parcurgă în continuare procesul standard pentru a obține o viză de intrare în SUA.

