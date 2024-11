Vlad Gherman explică dispariția lui și a Oanei Moșneagu din social media: „Am luat o pauză”

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au fost mereu foarte prezenți în mediul online, reușind să adune sute de mii de urmăritori. De curând, fanii au început să se îngrijoreze pentru că cei doi au lipsit de pe rețelele de socializare. Astfel, actorul s-a văzut nevoit să explice situația.

La începutul lunii iunie, Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cei doi actori formează un cuplu solid, iar dincolo de rolurile pe care le-au avut în serialele românești, au reușit să se facă plăcuți publicului și prin intermediul postărilor din mediul online. Aceștia realizează diverse videoclipuri amuzante care sunt pe placul interanuților. Însă, în ultimele zile au lipsit din „peisaj”.

Citește și: Oana Moșneagu, schimbare radicală de look! Cum arată acum soția lui Vlad Gherman: „Nu îmi pasă”

Fanii Oanei Moșneagu și ai lui Vlad Gherman s-au îngrijorat atunci când au văzut că cei doi au lipsit în ultimele zile din mediul online. În cazul actriței, ultima postare a fost în urmă cu zece zile. Astfel, soțul ei a decis să explice situația.

Vlad Gherman a mărturisit că el și Oana Moșneagu au trecut printr-o situație dificilă în familie. Așadar, cei doi au decis să ia o pauză de la rețelele de socializare pentru a trece peste momentele grele. De asemenea, actorul le-a recomandat urmăritorilor lui să își facă timp pentru ei atunci când au ocazia.

„Referitor la mine și la Oana Moșneagu, am luat o pauză de la social media pentru că am trecut printr-o situație în familie și am decis să ne luăm puțin timp ca să ne revenim. Noi suntem foarte bine și mai conectați ca oricând unul cu celălalt de când am luat această pauză. Vă sugerăm și vouă, din când în când, să vă luați timp pentru voi și pentru cei dragi vouă!”, a scris Vlad Gherman pe Facebook.