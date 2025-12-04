Vladimir Putin a făcut anunțul despre războiul din Ucraina! Este știrea momentului

Vladimir Putin a vorbit despre condițiile clare impuse de Moscova în războiul cu Ucraina. Liderul rus a făcut o vizită de stat în Kârgâzstan și a anunțat când va opri războiul. Află toate detaliile în articol.

În contextul discuțiilor intense privind un posibil „plan de pace” pe care SUA, partenerii europeni și Ucraina le poartă, Vladimir Putin a făcut declarațiile oficiale despre continuarea războiului. Liderul rus a impus condiții clare și a vorbit despre așteptările pe care le are în privința teritoriilor ocupate de Ucraina.

Vladimir Putin anunță continuarea războiului din Ucraina

Șeful Kremlinului a transmis că acest conflict se va încheia în momentul în care Forțele Armate ale Ucrainei vor renunța la teritoriile pe care le-au ocupat.

„Ostilitățile din Ucraina vor înceta atunci când Forțele Armate ale Ucrainei vor părăsi teritoriile pe care le-au ocupat în Donbas”, a spus Vladimir Putin.

De asemenea, Putin a vorbit și despre poziția pe care Moscova o are și a avertizat că va continua războiul dacă trupele ucrainene nu decid să se retragă.

„Trupele ucrainene se vor retrage din teritoriile pe care le-au ocupat – atunci ostilitățile vor înceta. Dacă nu se retrag – atunci vom realiza acest lucru prin ostilități.”, a mai spus liderul rus.

Într-o conferință de presă susținută la Bișkek, Vladimir Putin și-a exprimat clar așteptările pe care le are față de Donald Trump pentru eventuale negocieri. Liderul rus vrea recunoașterea legală a Crimeei și Donbasului drept teritorii rusești.

„Acesta ar trebui să fie subiectul negocierilor noastre cu partea americană. Vă mulțumesc că ați atras atenția asupra acestui lucru. Acesta este unul dintre punctele cheie”, a spus Vladimir Putin.

