Celebrul pictor Vlad Marian, alias Vladinsky, îl ”denunță” pe faimosul rapper american 50 Cent. Artistul plastic îl acuză pe cântăreț că i-ar datora nu mai puțin de 2.000 de dolari și că nu-i mai răspunde la mesaje. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, detaliile unei povești incredibile.

Originar din Onești, Vlad Marian, pe numele său de artist plastic Vladinsky, este deja un nume consacrat în lumea artei din Europa, dar și din SUA. S-a apucat de pictură acum șapte ani, deși era talentat încă din copilărie. A adoptat un stil abstract, pentru unii, poate, agresiv, dar care oferă oricărui tablou un farmec aparte.

(VEZI AICI: SCENA CU SCOSUL CHILOŢEILOR CRUDUŢEI L-A INCITAT PE RAPPERUL 50 CENT)

“Sunt Curtis, mă interesează un tablou personalizat cu…”

Vladinsky preferă să realizeze portrete. Recent, i-a făcut unul celebrului pugilist britanic Anthony Joshua. L-ar fi solicitat inclusiv rapperul american 50 Cent, pe numele său adevărat Curtis Jackson. Pictorul a povestit, în detaliu, totul. Concluzia este că, potrivit propriilor spuse, a ieșit cu o “gaură” de 2.000 de dolari în urma “colaborării”.

“Eram în club în momentul în care am primit un mesaj: «Sunt Curtis, sa-mi transmiți mai multe detalii, mă interesează un tablou personalizat cu fața mea. Mulțumesc!» M-am gândit că este o glumă, dar am răspuns și i-am transmis că îl va costa 4.000 de dolari, plus transportul, și i-am trimis contul personal pentru a-mi vira jumătate din bani acum, jumătate când pictura va fi gata. Mă repet, din nou consideram că totul este o glumă.

A doua zi, de dimineață, am primit 2.000 de dolari, astfel că presupusa glumă a dispărut. Am terminat tabloul, dar, în acest moment, nu știu ce să cred pentru că 50 Cent nu îmi răspunde la mesaje din februarie. Acum cred că am nevoie de ajutorul vostru. Puteți distribui acest mesaj în așa fel încât să știe și el că îmi datorează 2.000 de dolari?”, este mesajul postat de Vlad Marian, pe numele său de artist plastic Vladinsky.

(CITEȘTE ȘI: 50 CENT, ACUZAT DE UN ROMÂN CA I-A FURAT POZA DE PE FACEBOOK ȘI A POSTAT-O! CUTREMURĂTOR: CE APARE ÎN IMAGINE)

“Nu contez! Restul detaliilor…”

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a luat legătura cu Vlad Marian. Surprinzător, artistul a refuzat să aprofundeze subiectul. “Nu eram în România atunci. Momentan nu pot oferi mai multe detalii. De curând a fost desfăcut pachetul cu tabloul pentru Anthony Joshua (n.r. boxer profesionist britanic), ceva specataculos, doar că se pare că pentru România nu contez. Desfăcut de către el personal. Singurul lucru pentru care am răspuns este că țin cu Rapidul, restul detaliilor vor veni la momentul portivit.

Sunt într-o campanie globală cu o echipă de la Londra și, la fel ca și în trecut, a fost nevoie de timp până când anumite informații au fost «publice». Așa cum, din nou, în trecut, am colaborat cu câțiva directori de decor de la Hollywood pentru anumite decoruri și a fost nevoie de timp pentru ca informațiile să fie publice”, ne-a declarat celebrul pictor.

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, urmează să vă țină la curent cu desfășurarea acestui subiect.

Cine este 50 Cent

Născut pe 6 iulie 1975, 50 Cent este un rapper american, pe numele său adevărat Curtis James Jackson III, născut în Queens, New York. A ajuns cunoscut în întreaga lume prin albumul său de debut, “Get Rich Or Die Tryin’”.

50 Cent a început să facă trafic de droguri la vârsta de 12 ani. Artistul a renunțat la traficul de stupefiante pentru a urma o carieră în hip-hop. A fost împușcat de nouă ori, în anul 2000. După ce a lansat albumul “Guess Who’s back?”, 50 Cent a fost descoperit de către Eminem și a semnat cu “Interscope Records”.

(NU RATA: CELEBRUL RAPPER 50 CENT I-A DAT UN PUMN UNEI FANE ÎN TIMPUL UNUI CONCERT. IMAGINILE AU DEVENIT VIRALE INSTANT)

Cu ajutorul lui Eminem și Dr. Dre – care a produs primul său mare succes comercial – a devenit unul dintre cei mai bine vânduți rapperi din lume. În anul 2003, a fondat casa sa de discuri “G-unit Records”, unde au semnat artiști de succes ca Young Buck, Lloyd Banks și Tony Yayo.

50 Cent s-a angajat în dispute cu rapperi ca Ja Rule, The Game și Fat Joe. De asemenea, a intrat și în cinematografie, apărând în peliculele Get Rich or die tryin’ (2005), Home of The Brave (2006) și Righteous Kill (2008).

Vlad Marian, super-cunoscut în lumea artei

Vlad Marian și-a expus în perioada 15-17 februarie, la cel mai mare târg de artiști și designeri din Europa, propriile opere de artă. Evenimentul a fost “Parallax Art Fair” (PAF) și a avut loc la Kensington Town Hall din Londra. La ediție au fost prezenți 300 de expozanți din 30 de țări, cu peste 7.000 de lucrări de nota 10.

(VEZI AICI: UN PICTOR ROMÂN DENUNȚĂ MAFIA TABLOURILOR: ”O GALERIE M-A ABORDAT CA SĂ…”)