Vlăduța Lupău a ales deja numele pentru băiețelul ei. Artista, pe ultima sută de metri cu pregătirile

Se apropie momentul în care Vlăduța Lupău își va ține copilul în brațe, însă până atunci artista a pus la punct câteva detalii. Iată cum a amenajat camera micuțului, dar și la ce nume s-a gândit pentru primul copil al ei.

Se spune că după ploaie, răsare soarele. Așa se întâmplă și în viața Vlăduței Lupău și a lui Adi Rus. Cei doi viitori părinți traverează cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Cu gândul la primul lor copil, cuplul experimentează noi senzații, sentimente și trăiri.

Misterul planează în ceea ce privește numele micuțului. Cei doi soți s-au gândit încă din primele zile, însă, pentru moment, Vlăduța Lupău nu vrea să dea chiar tot din casă și va dezvălui povestea numelui atunci când cel mic se va naște:

„Ne-am gândit la un nume încă din primele zile! Și-a ales singur numele… O să vă spun povestea numelui când vine pe lume. (râde)”, a spus artista în exclusivitate pentru Viva.ro

Se spune că nimic nu este întâmplător, iar Vlăduța Lupău a vizualizat tot ceea ce ține de viitorul ei copil. În urmă cu un an, pe vremea când casa celor doi era în construcții, camera viitorului lor copil era în plan, fără ca artista să știe că la scurt timp urma să afle că va deveni mămică:

”Camera bebelușului a fost făcută de către designerul nostru atunci când am început să construim casa, anul trecut! Pe vremea aia, nu era… și o făcuserăm verde, și am zis o lăsăm așa, apoi vedem, când va fi, dacă va fi, ce va fi… ce schimbăm. Ei bine, am modificat din verde în albastru… Tipic! Însă n-am mai făcut o randare finală, urmează în următoarele luni!

Lucruri m-am abținut și nu am cumpărat, însă soacra mea, pe furiș, a mai cumpărat câte ceva. Am prins-o cu un dulap plin (râde)”, a mai declarat Vlăduța Lupău pentru Viva.ro

