Vlăduța Lupău, gravidă pentru a treia oară? „Să vină o surioară pentru Iair și Isaia”

Vlăduța Lupău este, înainte de toate, o mamă dedicată a doi băieți, Iair și Isaia, iar viața ei de familie pare mai împlinită ca niciodată. Totuși, recent, apariția unei burtici ușor vizibile într-un videoclip postat pe rețelele de socializare a stârnit numeroase reacții. Internauții au observat rapid detaliul și au început să speculeze că familia artistei s-ar putea mări în curând.

Drumul Vlăduței Lupău către statutul de mamă nu a fost deloc unul ușor. Artista s-a confruntat cu endometrioza, o afecțiune dificilă care poate afecta fertilitatea și care i-a adus multă suferință de-a lungul timpului. În plus, a trecut prin două pierderi de sarcină, momente extrem de dureroase, dar care nu au făcut-o să renunțe la visul de a avea o familie.

Primul ei fiu, Iair, a venit pe lume în august 2022, iar Isaia, cel de-al doilea băiețel, s-a născut în iulie 2024. De atunci, Vlăduța Lupău trăiește din plin bucuria maternității și se declară o mamă fericită și împlinită.

Vlăduța Lupău este însărcinată?

Recent însă, un videoclip în care apare purtând o rochie mulată a atras atenția fanilor. Silueta artistei a părut ușor schimbată, iar burtica discret conturată a fost suficientă pentru a da naștere unor speculații.

Mulți dintre urmăritori au reacționat imediat, felicitând-o și sugerând că ar putea fi vorba despre o nouă sarcină. Unii au mers chiar mai departe cu presupunerile și au spus că ar fi momentul perfect pentru apariția unei fetițe care să completeze familia.

„Felicitări, să te bucuri de al treilea copil. Multă sănătate familiei”, „Bebe 3???”, „Sarcină ușoară”, „Vine oare fetița? Dacă da… multe felicitări”, „Să fiți sănătoși cu toții și bebelușul din burtică. Ești top”, „Sarcină ușoară Vlăduța, să vină o suerioară pentru Iair și Isaia”, „Felicitări Vlăduța, sarcină ușoară”, „Vine fetița?”, sunt o parte dintre comentariile lăsate de urmăritorii cântăreței.

Deocamdată, Vlăduța Lupău nu a confirmat nimic, însă entuziasmul fanilor arată cât de apreciată este și cât de mult își doresc aceștia să o vadă din nou în rolul de nou-născut.

