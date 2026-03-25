Vlăduța Lupău, la Antena 1! În ce emisiune va putea fi văzută artista azi, 25 martie 2026

Vlăduța Lupău este una dintre artistele de succes din România și are numeroși fani. Publicul este obișnuit cu ea pe scenă, însă recent fanii o vor putea vedea într-o altă ipostază. Vedeta intră în familia de la Antena 1. În ce emisiune va apărea Vlăduța Lupău?

Ei bine, Vlăduța Lupău va juca un rol important în cadrul emisiunii Chef la Cuțite de la Antena 1. Artista nu se prezintă în cadrul show-ului în postura de concurent, ci va avea un rol mult mai important. Soarta chefilor depinde de ea.

Mai exact, în seara asta, miercuri 25 martie, chefii intră în linie dreaptă spre momentul decisiv – au în față ultimele trei amulete ale sezonului, care vor definitiva clasamentul. Mai mult, Irina Fodor va pune în joc și ultima bombă din acest sezon. Iar pentru a o câștiga, chefii trebuie să pregătească un preparat clasic din bucătăria tradițională românească: ciorbă.

Iar aici intră în scenă și Vlăduța Lupău. Ea este cea care va degusta și juriza ciorbele și va desemna câștigătorul. Rămâne de văzut care dintre chefi o să reușească să o impresioneze.

Tensiuni mari la Chefi la Cuțite

În ediția de ieri, 24 martie, jurizarea preparatelor pregătite de chefi a adus tensiuni mari la Chefi la Cuțite. Cel care a dat verdictul a fost chef Vlad Pădurescu, iar alegerea lui a stârnit o reacție puternică din partea lui chef Orlando Zaharia. Acesta a fost, din nou, dezamăgit pentru că a primit doar două puncte, după mai multe etape în care a obținut punctaje mici.

Câștigător a fost chef Sautner, care a înregistrat a treia victorie la rând, dar a și câștigat o bombă cu mai multe amulete. Pentru moment, în clasament Chef Orlando ocupă primul loc, pe locul doi este chef Sautner, locul trei este ocupat de chef Ștefan, iar chef Richard ocupă ultima poziție.

