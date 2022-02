Vlăduța Lupău, ședință foto incendiară într-o rochie transparentă. Reacția fabuloasă a lui Mihai Morar

Recent, Vlăduța Lupău a fost protagonista unei ședințe foto incendiare. Artista a îmbrăcat o rochie transparentă, iar reacția vedetelor n-a întârziat să apară. Printre cei care au înroșit butonul de like s-a numărat și… Mihai Morar.

Timp de 5 ore, o întreagă echipă a muncit pentru transformarea spectaculoasă a Vlăduței Lupău. În cadrul shooting-ului, artista a purtat doar accesorii și bijuterii cu diamante naturale. Senzația, însă, a fost rochia transparentă, cu aplicații prețioase.

”A fost prima mea transformare de look alături de echipa adunată aici și sper să nu fie ultima, pentru că m-am simțit prețioasă și frumoasă. Eu sunt mai sport în viața de zi cu zi, iar la concerte și evenimente, am altfel de ținute, cu fuste scurte, ca să mă pot mișca mai mult și niciodată nu am atâta grijă la detalii, la make-up, la ținută, cum am avut parte astăzi. Mi-a plăcut foarte mult, am fost răsfățată și prețuită de toată lumea și de fiecare în parte, asemenea unui diamant”, a declarat Vlăduța Lupău.

Entuziasmată de experineța trăită, Vlăduța Lupău a publicat mai multe fotografii pe contul ei de Instagram. Fanii n-au contenit cu laudele la adresa ei, iar printre cei care au înroșit butonul de like s-a numărat și Mihai Morar. Fostul prezentator TV i-a lăsat, de asemenea, și un comentariu artistei: ”Rihanna de la Șimleu!”, a scris Mihai Morar. (CITEȘTE ȘI: ARE O SILUETĂ DE INVIDIAT, DAR REFUZĂ SĂ SE POZEZE ÎN COSTUM DE BAIE. DE CE NU VREA VLĂDUȚA LUPĂU SĂ FIE SURPRINSĂ ÎNTR-O ASTFEL DE IPOSTAZĂ)

View this post on Instagram A post shared by Vlăduța Lupău (@vladutalupau)

Vlăduța Lupău a trecut pragul medicului estetician

Ce-i drept, cântăreața a fost înzestrată de la Mama Natură cu o frumusețe răpitoare. Chiar și așa, însă, Vlăduța Lupău a vrut cu orice preț să ascundă micile imperfecțiuni, cum ar fi ridurile de expresie. Așa că, în urmă cu câteva luni, a dat fuga la un medic estetician pentru a dobândi ”perfecțiunea”.

Artista le-a împărtășit fanilor că nu este pentru prima oară când apelează la o astfel de procedură. De altfel, asemenea proceduri sunt non-invazive. (VEZI ȘI: CE TARIF ARE VLĂDUȚA LUPĂU? CÂȚI EURO CERE PENTRU UN EVENIMENT DE CÂTEVA ORE)

”Merg la clinică pentru a face un tratament pentru coaja de portocală (n.r. celulita). Și pentru că m-ați întrebat ce intervenții mi-am făcut, am să vă spun: acid hialuronic pentru ridurile de expresie și mărirea buzelor, dar și tratament de rejuvenare facială”, marturisea Vladuta pe contul ei de instagram.