Vor titlul dar se tem de „lanternă”: „Trebuie să fim în gardă!”

Edward Iordănescu, antrenorul principal al formației FCSB, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că se așteaptă la un duel infernal cu Academica Clinceni.

„Suntem în faţa unui nou joc important, aşa cum sunt toate, mai ales că punctele puse în joc sunt capitale pentru noi, ţinând cont de diferenţă care ne desparte faţă de locurile fruntaşe. Am avut două zile să pregătim acest joc, încercăm să pregătim cât se poate de bine echipa, să o recuperăm, pentru că am venit după o deplasare grea, cu un joc mai lung decât ar fi trebuit şi decât ne-am fi aşteptat. E un joc cu o echipă care a schimbat antrenorul şi care sunt sigur că va crea o emulaţie acolo, cu o determinare diferită faţă de ce a fost până acum. Sunt sigur că această echipă are capacitate şi trebuie să fim în gardă, să facem un joc consistent şi să mai adăugăm trei puncte în clasament”, a declarat Edward Iordănescu.

Înaintea disputei de pe „Național Arena”, FCSB se află pe locul 7 cu 15 puncte în timp ce ilfovenii închid clasamentul Ligii 1, fiind pe ultimul loc cu 2 puncte.