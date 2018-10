What’s Up, operat în secret la o clinică din Turcia: ”Risca să orbească!”

Un renumit artist din showbiz-ul românesc s-a aflat într-o situație de-a dreptul uluitoare.(Super oferta de angajare) Din câte se pare, problemele pe care le avea cu ochiul stâng s-au agravat, în ultima perioadă, iar cântărețul risca să orbească. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă detalii de ultimă oră despre operația la care a fost supus What’s Up, în mare secret. (CITEȘTE ȘI: SEXOASA BILIONERA L-A ZĂPĂCIT DE CAP PE ”SULTANUL MUȘAMALELOR”!)

Problemele de vedere cu care s-a confruntat What's Up sunt de notorietate și, cu toate că el a susținut că nu se supune unei intervenții chirurgicale, se pare că, în urmă cu ceva timp, artistul a fost nevoit să facă acest lucru.

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a aflat amănunte de ultimă oră despre situația critică în care s-a aflat renumitul cântăreț. Potrivit unor surse bine informate din anturajul acestuia, What's Up risca să-și piardă definitiv vederea. Așa că, fără să mai comenteze și forțat de situația presantă, artistul s-a deplasat, în mare secret, în Turcia, acolo unde a fost supus unei operații, în regim de urgență.

Conform surselor citate, What's Up nu a ținut cont nimic atunci când în joc s-a aflat sănătatea lui, așa că artistul a scos din buzunar câteva zeci de mii de euro pentru a se trata la cel mai înalt standard, în renumita clinică din Turcia.

"Dacă nu mergea să se opereze în Turcia risca să orbească. Problemele cu vederea s-au agravat în ultima perioadă, iar asta l-a determinat să accepte intervenția", ne-a mărturisit un apropiat de-al artistului.

What’s Up, probleme pe scenă

"Eu nici nu văd bine publicul. De cele mai multe ori cânt cu ochii închiși, pentru că așa simt mai bine melodia, atmosfera. Acesta este motivul pentru care mă vedeți mereu cu ochii acoperiți. Nu este vreo fiță, ci o necesitate", a declarat artistul în urmă cu ceva timp.

Regretă că nu are permis de conducere

Unul dintre lucrurile pe care artistul le regretă enorm constă în faptul că nu și-a putut lua permisul de conducere: „Nici nu am încercat să fac acest lucru. Nu aș fi luat examenul medical. Un om cu problema mea de vedere nu are cum să conducă. Mi-am luat însă șoferiță personală, iubita mea este cea care mă duce și mă aduce, nu știu ce aș fi făcut altfel”, a mai mărturisit What’s Up.

