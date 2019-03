Zi tristă pentru Oana Zăvoranu: ”Azi, sufletul meu, ar fi împlinit 22 de ani…”

Zi tristă pentru Oana Zăvoranu! Artista le-a mărturisit fanilor că data de 15 martie este extrem de imposrtantă pentru ea.

Tatăl Oanei Zăvoranu ar fi împlinit astăzi 79 de ani, iar pisoiul său Marty ar fi împlinit 22 de ani. Vedeta a publicat pe contul de socializare o fotografie în care apare alături de soțul ei, dar și un mesaj în care își exprimă durerea și îi mulțumește acestuia că îi este aproape și o iubește necondiționat. (CITEȘTE ȘI: OANA ZĂVORANU, DECLARAȚII INCENDIARE LA ”VULTURII DE NOAPTE”: ”DACĂ POZEAZĂ UN SUPOZITOR LA CARE FAC RECLAMĂ DEJA ESTE WOW”)

„Te iubesc my husby! ♥ Azi e 15 Martie, o zi sfântă pentru mine, încărcată de-o potrivă de durere și fericire. Azi e ziua iubitului meu Tată care ar fi împlinit 79 de ani, și tot azi, sufletul meu, Marty The King ar fi făcut 22 de ani !? Tu reușești cum numai tu știi, să umplii golul imens lăsat de faptul că nu îi mai am lângă mine în viața mea! Te iubesc TATA, cel mai bun și frumos Tată din lume ♥️ Te iubesc MARTY, LORDUL INIMII MELE ARISTOCRAT, cel mai iubitor și frumos motan din Lume ♥️♥️♥️ VĂ IUBESC MAI PRESUS DE CUVINTE . Oana ♥️♥️♥️”, a scris Oana Zăvoranu.

Oana Zăvoranu va avea o emisiune pe YouTube

A fost o perioadă în care Oana Zăvoranu era prezentă la multe emisiuni TV, după care s-a retras din lumina reflectoarelor, iar de ceva timp ea a ales să strălucească în fața camerelor de filmat și a aparatelor de fotografiat. Iar într-un mesaj făcut public pe Instagram, vedeta le-a dezvăluit susținătorilor ei motivul pentru care a lăsat televiziune pe locul al doilea. Anunțul artistei vine după ce, de curând, ea a dezvăluit că va avea o emisiune pe YouTube. (VEZI ȘI: OANA ZĂVORANU ȘI-A SCOS SILICOANELE. CUM A APĂRUT LA TV: ”NU FACEŢI AŞA CEVA ACASĂ!”)

“Zilele astea, datorită aparițiilor tv mai dese, am simțit mult mai intens dragostea voastră și dorința pe care o aveți să mă întorc în televiziune mai repede sub orice formă…prezentator, invitat, dar, mai ales actriță ??? În acest moment am intrat foarte tare în bussniss-uri, bani, multe…și astea m-au absorbit cu totul…dar nu mi-am uitat niciodată menirea… aceea de artist ♥️ (…) #oanazavoranu #oanazavoranuisabrand #oanathequeen #queen #tv #show #artist #actress #movie #film #fashion #clothes #business #perfume #june16perfume #gorgeousgirlswearjune16♊️ #good #dope #cool #power #intelligence”, a scris Oana Zăvoranu pe contul ei oficial de Instagram.