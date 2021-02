Zidane, nemulțumit și după victoria de la Bergamo: „Nu am făcut un meci mare!”

Real Madrid a luat o opțiune importantă la calficarea în sfeturile de finală ale Champions League după ce s-a impus la Bergamo cu Atalanta, scor 1-0 (0-0) în manșa tur a optimilor de finală.

Cu toate că au avut superioritate numeric pe teren încă din minutul 17 după eliminarea lui Freuler, „galacticii” și-au conturat greu victoria, punctând pe final de meci prin Ferland Mendy (min. 86).

La sfârșitul partidei, antrenorul celor de la Real Madrid, Zinedine Zidane, a declarat că deși formaţia sa nu a făcut un meci mare, rezultatul este bun, și le dă speranțe elevilor săi la calificarea îîn fazle superioare ale competiției.

„Nu am făcut un meci mare, nu ne-am găsit spaţiile. Am încercat, dar nu am reuşit. Dar este un rezultat bun, am înscris în deplasare şi nu am primit gol. Apoi, există mereu meciul retur, deci acest meci rămâne deschis. Va trebui să facem un meci mare în retur pentru a merge mai departe. După eliminarea lui Freuler, planul s-a schimbat, clar. Isco, era clar că va juca. Ştiam că ei evoluează cu trei fundaşi, deci voiam să-l punem pe Isco între linii şi să căutăm spaţii în profunzime cu viteza lui Vinicius şi Marco Asensio. Dar a fost un meci total diferit după eliminare”, a declarat Zinedine Zidane după meci.

Manșa retur a duelului din optimile de finală dintre Real și Atalanta va avea loc pe 16 martie.