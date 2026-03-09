Ziua Bărbatului nu este pe 9 martie. Când se sărbătorește oficial în România

Pe data de 8 martie, românii sărbătoresc mereu Ziua Femeii, o zi în care doamnele și domnișoarele speciale din viața domnilor primesc flori, bomboane și cadouri alese. Dar mulți români țin minte că, imediat după ce sărbătorim cu fast femeile, obișnuiam să celebrăm Ziua Bărbatului pe 9 martie. Potrivit tradiției, în această zi îi cinstim pe Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia, care reprezintă curajul și credința. Însă, potrivit legii, data de 9 martie nu este declarată oficial Ziua Bărbatului.

Potrivit datelor oficiale ale INS, publicate la 1 ianuarie 2025, în România trăiau 11.142.751 de femei, în timp ce populația masculină era de 10.609.114 bărbați. La un calcul simplu, stocul de flori și de bomboane sigur s-a apuizat!

Când este Ziua Femeii în România

8 martie este o zi specială pentru milioane de femei din România. Ziua Femeii este sărbătorită în fiecare an cu fast și oferă bărbaților ocazia de a le celebra pe toate femeile importante din viața lor: mame, surori, bunici, iubite sau colege de birou.

În această zi, bărbații cumpără flori, bomboane de ciocolată, mărțișoare și cadouri, în funcție de posibilitățile fiecăruia. Gesturile simbolice sunt o formă prin care își exprimă iubirea și recunoștința față de femeile care le sunt alături zi de zi.

Când este Ziua Bărbatului în România

Potrivit tradiției populare, pe care mulți români încă și-o amintesc și unii chiar o onorează, Ziua Bărbatului era celebrată pe data de 9 martie. În această zi, în calendarul ortodox îi prăznuim pe cei 40 de mucenici din Sevastia, care reprezintă curajul și credința. În această zi, domnii obișnuiau să consume 40 de pahare de vin, câte unul pentru fiecare martir din grupul soldaților romani din Legiunea a XII-a Fulminata (Înarmată cu fulger).

Potrivit legii, Ziua Bărbatului se sărbătorește în România pe data de 19 noiembrie. Data a fost stabilită în mod oficial încă din anul 2016, când Parlamentul a adoptat Legea nr. 22/2016. Actul normativ a consemnat această zi ca moment de recunoaștere a contribuției bărbaților în familie, în comunitate și în societate.

Cum a luat naștere Ziua Bărbatului

La începutul anilor ’90, profesorul american Thomas Oaster a propus organizarea unei zile în care bărbații să fie onorați pentru toate contribuțiile aduse în societate. Inițiativa a fost timidă în anul 1992, dar istoricul Jerome Teelucksingh din Trinidad și Tobago a reușit să relanseze Ziua Bărbatului în 1999, astfel fiind stabilită oficial ziua de 19 noiembrie.

La ora actuală, peste 80 de țări celebrează energia și forța masculină la această dată, printre care se află și România. Domnii sunt și ei onorați, la rândul lor, cu cadouri alese de către femeile din viața lor, iar ziua se transformă într-o petrecere pe cinste!

Ce sărbătorim pe 9 martie, de fapt

Și, dacă vă întrebați ce anume se sărbătorește după Ziua Femeii, răspunsul este simplu: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia și Ziua Deținuților Politici Anticomuniști.

Cei 40 de Mucenici din Sevastia au fost un grup de soldați romani martirizați în anul 320. Aceștia făceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata (Înarmată cu fulger) și sunt recunoscuți de creștini pentru credința și curajul lor de a nu ceda în fața persecutorilor. Soldații erau creștini din Capadocia și erau în slujba împăratului roman Licinius (anii 308-324).

Cu toate că în anul 313 s-a emis Edictul de la Milan care permitea practicarea creștinismului, un conflict a izbucnit între cei doi împărați. Licinius, cu inima înnegrită, a pornit o persecuție anticreștină în provinciile din estul imperiului, care se aflau toate în jurisdicția sa.

Cum au murit cei 40 de mucenici de la Sevastia

Oastea a fost îndemnată de Agricolae, prefectul Armeniei Inferior, să aducă jertfe zeilor romani. După ce au refuzat pe motiv că sunt creștini, soldații au fost întemnițați și chinuiți timp de 8 zile. După a opta zi, au fost duși pe malul unui lac de la marginea orașului Sevastia, unde au fost dezbrăcați și aruncați în apa rece, în frig.

Ca să îi ademenească, persecutorii lor au pregătit pe mal o baie caldă pentru cei care renunțau la creștinism și acceptau să aducă ofrande zeilor romani. Un singur soldat din cei 40 a renunțat, dar în momentul în care a intrat în baia caldă a murit. La scurt timp, o lumină supranaturală s-a arătat deasupra soldaților care se aflau în lacul înghețat. În acel moment, Aglaius, unul dintre gardienii care îi păzea să nu fugă, s-a proclamat creștin după ce a fost martorul acestui miracol. El a devenit cel de-al patruzecilea mucenic și a murit în apele lacului înghețat.

Așa au ajuns cei 40 de soldați să fie uciși la marginea orașului Sevastia din provincia Armenia Inferior (în prezent oraș Sivas din Turcia), la ordinul împăratului Licinius (anii 308-324).

Ziua Deținuților Politici Anticomuniști este pe 9 martie

Pe lângă sărbătoarea creștină celebrată pe 9 martie, România marchează și Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944–1989, instituită prin Legea nr. 247/2011. Proiectul de lege a fost adoptat pe data de 22 noiembrie 2011 de către Camera Deputaților, cu 285 de voturi favorabile, trei împotrivă și șase abțineri. Legea a fost promulgată pe data de 2 decembrie 2011 de președintele României de la acea vreme – Traian Băsescu – și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 864 din 8 decembrie 2011.

Este ziua în care este onorată memoria românilor persecutați de regimul comunist. Alegerea acestei date, care coincide cu sărbătoarea celor 40 de mucenici din Sevastia, nu este întâmplătoare.

Suferința celor 40 de mucenici și cea a victimelor represiunii comuniste reunesc tradiția religioasă și memoria istorică. Astfel, 9 martie a devenit un moment de reflecție asupra sacrificiului, rezistenței și luptei pentru libertate.

