Ziua neagră a fotbalului românesc. ”Cetatea Băniei” își ia adio de la Ilie Balaci!

E ziua neagră a fotbalului românesc. Ilie Balaci este condus, marți, pe ultimul drum. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, transmite live cele mai importante momente de la funeraliile ”Minunii Blonde”, unde sunt așteptați mii de oameni. ”Cetatea Băniei” își ia adio de la Ilie Balaci, iar noi vom fi prezenți în punctele-cheie ale procesiunii, inclusiv la Cimitirul Sineasca, unde fostul mare fotbalist va fi înmormântat. (Cel mai bun studio de videochat din București face angajări)

Ilie Balaci s-a stins din viață duminică dimineață. S-a trezit, a purtat o discuție cu mama lui, după care a căzut din picioare. Ambulanța a venit rapid, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru cel supranumit “Minunea Blondă”. Fostul mare fotbalist va fi înmormântat la Cimitirul Sineasca din Craiova.

23 octombrie 2018 va rămâne una dintre cele mai triste zile care a existat vreodată în România. Ilie Balaci este condus pe ultimul drum de mii de oameni. Unii l-au cunoscut, alții doar l-au admirat. Atât pe teren, cât și în afara acestuia. Legenda “Craiovei Maxima” a fost un idol și a scris istorie pentru Universitatea și echipa națională.

(VEZI AICI: ULTIMELE POZE CU ILIE BALACI ÎN VIAȚĂ)

Program funeralii Ilie Balaci

09.00 – Depunerea trupului neînsuflețit pe terenul Stadionului Ion Oblemenco

11.30 – Slujbă In Memoriam oficiată de un sobor de preoți de la Mitropolia Olteniei, pe terenul Stadionului Ion Oblemenco

12.15 – Plecare spre Biserica Sf. Ilie

13.00 – Sosire Biserica Sf. Ilie – Slujba de înmormântare oficiată de un sobor de preoți în frunte cu IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei

14.00 – Plecare spre Cimitirul Sineasca

Cortegiul funerar se va deplasa pe traseul: Biserica Sf. Ilie – Primăria Municipiului Craiova – Universitatea din Craiova – Calea București – Pasajul Suprateran – Str. Amaradia – Str. George Enescu – Cimitirul Sineasca. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!)

Pe cine ar fi sunat înainte să moară

Ilie Balaci a murit la doar 62 de ani după ce a petrecut într-un club din Craiova, unde s-ar fi plâns, tot timpul, de dureri în gât. S-a prăbușit duminică dimineața, iar familia a sunat imediat la 112. După aproape o oră de resuscitări, fostul mare fotbalist a fost declarat mort. “Minunea Blondă” ar fi sunat-o pe Luminiţa Cioroianu în jurul orei 9:30, medic ORL-ist şi prieten de familie.

Ilie Balaci i-a spus medicului că se simte foarte rău şi că are dureri puternice în gât. Vocea acestuia era schimbată, iar Luminiţa Cioroianu şi-a dat seama imediat că este ceva grav. Doctorul a pornit rapid spre blocul unde se afla fotstul fotbalist, sunându-i între timp pe alţi doi medici, care locuiau în apropiere. Între timp şi mama lui Ilie Balaci a sunat la 112.

(NU RATA, AICI: SOȚIA LUI ILIE BALACI A IZBUCNIT ÎN LACRIMI ÎNAINTE SĂ INTRE ÎN CASA SPORTIVULUI. MĂRTURIA SFÂȘIETOARE FĂCUTĂ DE DANA)

La sosirea ambulanţei, cei doi medici pe care i-a trimis Luminiţa Cioroianu i-au acordat lui Ilie Balaci primul ajutor. Ulterior, Serviciului Judeţean de Ambulanţă şi paramedicii SMURD, ajunşi la faţa locului, au efectuat manevre de resuscitare, dar în zadar. Se pare că medicii nu l-au putut intuba pe Ilie Balaci din cauza inflamaţiei puternice a gâtului.

Inițial, s-a zvonit că Ilie Balaci va fi depus la biserica Madona Dudu, dar se pare că familia s-a decis asupra lăcașului de cult “Sf. Ilie”. Pentru că aici Ilie s-a cununat religios cu soția sa, Dana, și și-a botezat și cele două fete, Lorena și Liana. Tot acolo este înmormântat și tatăl fostului sportiv. Slujba va avea loc la ora 13:00, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, va transmite live funeraliile celui supranumit „Minunea Blondă”.

”Înaltpreasfințitul Irineu, Mitropolitul Olteniei, se ocupă personal de pregătirile legate de înmormântare și va fi prezent, oficiind slujba religioasă marelui fotbalist. Transmite condoleanțe familiei îndurerate”, a precizat Arhidiaconul Ioniță Apostolache, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Olteniei. (Studio de videochat București oferă salariu garantat!)

Între timp, s-a stabilit și cauza morții lui Ilie Balaci! Autopsia a fost făcută luni, 22 octombrie, la Institutul de Medicină Legală Dolj, iar rezultatele au fost transmise organelor de cercetare penală.

Principala cauză a decesului lui Ilie Balaci a fost infarctul miocardic acut, însoțit de insuficiență cardio-respiratorie, potrivit autopsiei. Directorul Serviciului Județean de Ambulanță Dolj, Cristian Gângioveanu, a declarat că infarctul miocardic a fost și principala suspiciune a medicilor de la Ambulanță. În presă s-a vehiculat inițial că fosta legendă a fotbalului ar fi suferit un atac cerebral.

Cum a decurs intervenția medicilor

„În jurul orei 09.40, a fost anunţat apelul la 112. Imediat la locuinţa de familie a fotbalistului s-a deplasat un echipaj cu medic de la SAJ Dolj, care a găsit victima în stop cardio-respirator. Ulterior, s-a luat decizia de a mai trimite în sprijin la caz încă un echipaj SMURD cu medic. După executarea timp de mai multe zeci de minute a manevrelor de resuscitare, conform protocolului medical, a fost declarat decesul fotbalistului”, au explicat, încă de duminică, reprezentanții ISU Dolj.

Anchetă a Ministerului Sănătății

Ministerul Sănătății (MS) a anunțat, luni, că a demarat o anchetă privind modul în care s-a derulat intervenția echipajelor de ambulanță, în cazul morții lui Ilie Balaci.

„O echipă de control formată din reprezentanți ai Corpului de Control din Ministerul Sănătății și reprezentanți ai Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) verifică modul în care s-a intervenit în cazul Ilie Balaci”, au precizat reprezentanții MS.

“Ilie Balaci este eroul nostru naţional şi familia a ridicat suspiciuni legate de modul în care au intervenit echipajele ambulanţei. În aceste condiţii, este de datoria noastră să verificăm exact ce s-a întâmplat acolo. Astfel, o echipă a Ministerului Sănătăţii, împreună cu reprezentanţi ai Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă se deplasează, astăzi, la Craiova pentru a verifica dacă au fost respectate protocoalele și procedurile în acest caz”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

(NU RATA: Ultimul interviu cu Ilie Balaci)

Decorat post-mortem de președintele României

Preşedintele Klaus Iohannis l-a decorat, luni, post-mortem, pe Ilie Balaci, cu Ordinul Naţional “Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, pentru talentul cu care a promovat, timp de mai multe decenii, fotbalul şi spiritul de fairplay.

„În semn de deosebită apreciere și admirație pentru remarcabila sa carieră de fotbalist, pentru talentul cu care a promovat, timp de mai multe decenii, valoarea «sportului rege» și spiritul de fairplay în rândul tinerelor generații de sportivi, Președintele României a conferit post-mortem Ordinul Național «Serviciul Credincios» în grad de Cavaler fotbalistului Ilie Balaci”, a anunțat Administrația Prezidențială. (Cum câștigi bani rapid)

”Stelele nu dispar, doar gonesc mai departe pe cer!”

Ladislau Boloni, colegul de camera al lui Balaci la echipa națională, a rămas înmărmurit la auzul veștii negre.

“E vineri seară și mă plimb într-un parc din Anvers. Copaci seculari mi-au întins pe cărare un covor auriu. Păi, da, trece vremea, dar de ce sunt așa nostalgic? Suntem de abia în octombrie, și, oricum, mâine e sâmbătă și am meci. Asta e ce contează! Îmi alungam eu gândul un pic amărui legat de timpul care, chiar dacă agale, trece implacabil. Tocmai dădeam să intru în casă, când printre coroanele copacilor am zărit o stea căzătoare ce brăzda tăcută cerul. Gonea strălucitoare lăsând în urma ei o coamă blondă. O găseam frumoasă, dar și foarte, foarte tristă. Și de neînțeles! De ce trebuie să dispară o stea? O fi vreun semn? Are vreo legătură cu meciul? Prezice ceva bun sau rău?

Mi-am amintit de coada incandescentă a stelei și înainte de meci. De altfel, am câștigat și chiar dacă adormit târziu, am dormit bine. Dimineața, computerul mă anunță că am primit un mesaj. Arunc o privire. Un amic din Târgu Mureș. Sigur mă felicită pentru victorie. Cum a făcut-o deja de atâtea ori. Într-un cuvânt: «Felicitări!». Acum, însă, mesajul a fost ceva mai lung și cumplit: «A murit Ilie Balaci. Dumnezeu să-l odihnească!».

– Ți s-a întâmplat ceva?, m-a întrebat soția.

N-am răspuns, doar i-am arătat mesajul.

– Vai, Doamne!, a spus încremenită.

Îmi sună mobilul. Pe ecran, numele unui jurnalist. Apoi, al altuia. Apoi, o televiziune și încă o televiziune. Cel mai bine aș azvârli telefonul pe fereastră. Nu le răspund, doar stau tăcut în fața calculatorului. Știu ce vor să întrebe și ce vor să publice. Dar ce le-aș putea spune într-un astfel de moment? Că mă doare? Că a fost mare? Că mi-a fost prieten? Că….? Tac.

Tastez încet la computer răspunsul la mesajul primit de la Târgu Mureș:

– Ilie n-a murit! Stelele nu dispar, doar gonesc mai departe pe cer”, a scris Ladislau Boloni.

(CITEȘTE ȘI: Care au fost ultimele cuvinte ale lui Ilie Balaci)