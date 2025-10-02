Ziua și gafa pentru Nicușor Dan! Ce a mai făcut de data asta, în Danemarca

Nicușor Dan a comis-o din nou! Președintele României a făcut un gest neașteptat chiar în fața liderilor europeni. Cum s-a comportat în fața familiei regale? Află în rândurile de mai jos!

Președintele României a comis o gafă care a fost imediat observată. Nicușor Dan a fost prezent la Copenhaga, la reuniunea Consiliului European și la Summitul Comunității Politice Europene. Cu o zi înainte, pe data de 1 octombrie, șeful statului a fost prezent la reuniunea informală a Consiliului European.

„Ieri a fost Consiliul European, deci liderii celor 27 de țări din Uniune și discuția a fost pe apărare. După cum știți, există mai multe programe de finanțare, dar acuma ne ducem către un plan de acțiune și asta a fost discuția. Azi o să fie o reuniune a statelor europene în Uniune, o adunare plenară și în cadrul ei mai multe discuții, una pe Republica Moldova imediat după alegeri, una pe droguri și una pe dezinformare și pe influență rusă. Și în cadrul acestei discuții o să prezint materialul pe care procurorul general l-a prezentat public. În afară de asta o să mai avem întâlniri bilaterale cu prim-miniștrii din Suedia, din Belgia și din Armenia. Ăsta e programul zilei”, a explicat Nicușor Dan.

Nicușor Dan, o nouă gafă

Totul s-a întâmplat atunci când regele și regina Danemarcei, alături de Emmanuel Macron, au făcut o fotografie împreună. Nicușor Dan nu a știut ce ar fi potrivit să facă în această situație, dacă să se alăture în cadru sau să rămână deoparte.

În imaginile de la eveniment devenite virale, se observă cum Nicușor Dan îi salută pe Regele Frederic al X-lea și pe Regina Maria a Danemarcei, după care așteaptă ca Emmanuel Macron să își încheie salutul. Însă, în tot acest timp, șeful de stat a ezitat să intervină în fotografia de grup. Într-un final, Regina Maria a Danemarcei a fost amabilă și l-a invitat pe Nicușor Dan să se alăture în fotografie, scrie MEDIAFAX.

Acesta nu este primul moment în care președintele României nu știe cum să reacționeze într-o situație oficială. În urmă cu 2 zile, în timpul ceremoniei de depunere de coroane din Piața Victoriei care s-a desfășurat în Timișoara, Nicușor Dan a încercat să plece imediat după salutul Gărzii de Onoare și a dat de înțeles că nu știe ce trebuie să facă.

