Zodia care își schimbă direcția vieții în iulie 2026. Cristina Demetrescu: „Apare un copil!”

Perioada 29 iunie – 5 iulie este marcată de evenimente importante din punct de vedere astrologic. Specialista Cristina Demetrescu vine cu vești noi pentru toate zodiile, însă spune că una dintre ele își va schimba complet direcția vieții.

Noile previziuni astrale scot la suprafață două evenimente cu mare însemnătate: retrogradarea lui Mercur în Rac și intrarea lui Jupiter în Leu. Acestea aduc schimbări importante pe toate planurile, în special pe planul personal sau al carierei. Cristina Demetrescu, experta în zodii a explicat că una dintre ele va intra într-o etapă nouă a vieții. Mai mult decât atât, ar putea să apară chiar și un copil în viața acestor nativi.

Zodia care își schimbă direcția vieții în iulie 2026

Săptămâna 29 iunie – 5 iulie este una foarte importantă pentru toate zodiile. Datorită retrogradării lui Mercur în Rac și intrarea lui Jupiter în Leu, energia va fi una melancolică. Mulți oameni vor privi spre trecut: își amintesc de fotografii, pot apărea scrisori uitate de mult, iar alții pot simți că trebuie să rezolve anumite lucruri din punct de vedere familiar. Cristina Demetrescu avertizează că în această perioadă oamenii pot avea insomnie și dificultăți în concentrare. Pe de altă parte, intuiția, creativitatea și inspirația sunt la cote maxime.

Tranzitul este considerat unul favorabil pentru iubire, deschidere și comunicare. Energia este amplificată de armonia cu Saturn din Berbec, care oferă stabilitate și posibilitate de dezvoltare. Experta în astrologie, Cristina Demetrescu, invitată în cadrul matinalului Vorbește Lumea, spune că toți oamenii vor resimți aceste efecte, mai mult sau mai puțin. În plus, vine cu vești extraordinare pentru zodia Berbec.

În această perioadă, nativii care sunt născuți sub semnul Berbecului sau au marcaje în zodie își vor schimba complet cursul vieții. Specialista spune că începe o etapă intensă pentru ei, astfel că pot apărea evenimente cu impact major. Ea precizează că ar putea fi vorba de întâlnirea unei noi persoane, iar conexiunea să fie atât de puternică încât sectorul dragostei se activează. Pe de altă parte, aceasta mai spune că ar putea apărea chiar și un copil, un succes important sau o idee creativă care schimbă totul. Schimbările pot fi declanșate de amintiri sau experiențe din trecut.

Pentru nativii Berbec începe o perioadă intensă, în care pot apărea evenimente cu impact major. Dragostea, apariția unui copil, un succes important sau o idee creativă pot schimba direcția vieții. Amintirile din trecut pot deveni factorul care declanșează aceste transformări, a declarat Cristina Demetrescu.

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