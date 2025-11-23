Acasă » Știri » Zodia care riscă să rămână fără partenerul de viață pe final de 2025, potrivit faimoasei Urania: „Între soți vor apărea conflicte născute din viziunile diferite asupra vieții”

Zodia care riscă să rămână fără partenerul de viață pe final de 2025, potrivit faimoasei Urania: „Între soți vor apărea conflicte născute din viziunile diferite asupra vieții”

De: Anca Chihaie 23/11/2025 | 11:02
Zodia care riscă să rămână fără partenerul de viață pe final de 2025, potrivit faimoasei Urania: Între soți vor apărea conflicte născute din viziunile diferite asupra vieții

Perioada 22–28 noiembrie 2025 aduce pentru nativii Fecioară o serie de provocări care pot influența atât viața domestică, cât și relațiile de familie sau planurile personale legate de viitor. Odată cu intrarea Soarelui în Săgetător pe 22 noiembrie, sectorul dedicat casei și rădăcinilor devine zona cea mai activată din harta lor, generând o atmosferă încărcată și momente în care anumite probleme considerate minore până acum ies brusc în prim-plan.

Pentru mulți nativi, zilele de la începutul intervalului pot readuce în atenție chestiuni lăsate în suspensie: acte legate de locuință, situații administrative, discuții cu membrii familiei sau planuri care țin de mutări, reamenajări ori reorganizarea vieții domestice. În unele cazuri, modul în care este gestionat patrimoniul sau spațiul comun poate deveni un subiect de analiză urgentă, mai ales acolo unde, în ultimele luni, s-au acumulat tensiuni sau diferențe de opinii.

Zodia care riscă să rămână fără partenerul de viață pe final de 2025

Potrivit faimoasei Urania, Fecioarele care trăiesc în străinătate sau care au în familie persoane stabilite de mai mult timp peste hotare pot simți nevoia de a reevalua avantajele și dezavantajele modului lor de viață. Contextul astral favorizează întrebări cu greutate: rămân acolo unde sunt sau se întorc? Care mediu le oferă mai multă stabilitate profesională, financiară sau educațională, pentru ele și, unde este cazul, pentru copii? Chiar și aspectele legate de sănătate, climă sau obiceiuri locale pot intra acum în balanță.

Acest proces de analiză amplă poate afecta echilibrul din cuplu. În următoarele săptămâni, diferențele de perspectivă asupra modului de organizare a vieții de zi cu zi pot genera discuții sensibile. Partenerii ar putea să manifeste dorințe și priorități divergente, ceea ce creează un teren fertil pentru neînțelegeri. Unii nativi pot simți că susțin prea mult din greutatea responsabilităților, în timp ce alții pot considera că nu primesc suficient sprijin sau înțelegere. Astfel de situații pot duce, pe finalul anului, la reevaluarea unor angajamente sau chiar la dorința unuia dintre parteneri de a se distanța.

Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Între 23 și 25 noiembrie, Fecioarele vor fi, în general, mai rezervate. Energia acestor zile le determină să își păstreze calmul și să evite implicarea în discuții încărcate emoțional, mai ales dacă simt că pot recidiva în tipare pe care le-au depășit în trecut. Nativii sunt tentați să își susțină punctele de vedere cu mai multă fermitate, preferând să rămână consecvenți deciziilor deja luate, chiar dacă atmosfera din jur devine tensionată.

Ce primă de Crăciun vei primi, în funcție de zodie. Care este zodia care va da lovitura

Probleme de cuplu pentru această zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: „Mercur retrograd aduce discuții”

Tags:
Iți recomandăm
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Știri
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o…
Emilian, ‘victima’ unui șofer în benzinărie! Ce a pățit cântărețul: „N-am văzut așa nesimțire în viața mea”
Știri
Emilian, ‘victima’ unui șofer în benzinărie! Ce a pățit cântărețul: „N-am văzut așa nesimțire în viața mea”
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături și gesturi obscene. „Am înjurat că am vrut eu. Știu că suntem live”
Adevarul
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături...
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
Digi 24
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” /...
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul....
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză ...
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Iulia Albu a răbufnit: „Urăsc profund că se promovează toate mizeriile cu efecte adverse” ...
Iulia Albu a răbufnit: „Urăsc profund că se promovează toate mizeriile cu efecte adverse” | EXCLUSIV
Emilian, ‘victima’ unui șofer în benzinărie! Ce a pățit cântărețul: „N-am văzut ...
Emilian, ‘victima’ unui șofer în benzinărie! Ce a pățit cântărețul: „N-am văzut așa nesimțire în viața mea”
Noi impozite pentru români în 2026. Cine va scoate mai mulți bani din buzunare
Noi impozite pentru români în 2026. Cine va scoate mai mulți bani din buzunare
Este laptele periculos pentru sănătate? Ce riscuri are consumul lui, de fapt
Este laptele periculos pentru sănătate? Ce riscuri are consumul lui, de fapt
BANCUL ZILEI | „Dacă ai o iubită..”
BANCUL ZILEI | „Dacă ai o iubită..”
Vezi toate știrile
×