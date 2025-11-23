Zodia care riscă să rămână fără partenerul de viață pe final de 2025, potrivit faimoasei Urania: „Între soți vor apărea conflicte născute din viziunile diferite asupra vieții”

Perioada 22–28 noiembrie 2025 aduce pentru nativii Fecioară o serie de provocări care pot influența atât viața domestică, cât și relațiile de familie sau planurile personale legate de viitor. Odată cu intrarea Soarelui în Săgetător pe 22 noiembrie, sectorul dedicat casei și rădăcinilor devine zona cea mai activată din harta lor, generând o atmosferă încărcată și momente în care anumite probleme considerate minore până acum ies brusc în prim-plan.

Pentru mulți nativi, zilele de la începutul intervalului pot readuce în atenție chestiuni lăsate în suspensie: acte legate de locuință, situații administrative, discuții cu membrii familiei sau planuri care țin de mutări, reamenajări ori reorganizarea vieții domestice. În unele cazuri, modul în care este gestionat patrimoniul sau spațiul comun poate deveni un subiect de analiză urgentă, mai ales acolo unde, în ultimele luni, s-au acumulat tensiuni sau diferențe de opinii.

Potrivit faimoasei Urania, Fecioarele care trăiesc în străinătate sau care au în familie persoane stabilite de mai mult timp peste hotare pot simți nevoia de a reevalua avantajele și dezavantajele modului lor de viață. Contextul astral favorizează întrebări cu greutate: rămân acolo unde sunt sau se întorc? Care mediu le oferă mai multă stabilitate profesională, financiară sau educațională, pentru ele și, unde este cazul, pentru copii? Chiar și aspectele legate de sănătate, climă sau obiceiuri locale pot intra acum în balanță.

Acest proces de analiză amplă poate afecta echilibrul din cuplu. În următoarele săptămâni, diferențele de perspectivă asupra modului de organizare a vieții de zi cu zi pot genera discuții sensibile. Partenerii ar putea să manifeste dorințe și priorități divergente, ceea ce creează un teren fertil pentru neînțelegeri. Unii nativi pot simți că susțin prea mult din greutatea responsabilităților, în timp ce alții pot considera că nu primesc suficient sprijin sau înțelegere. Astfel de situații pot duce, pe finalul anului, la reevaluarea unor angajamente sau chiar la dorința unuia dintre parteneri de a se distanța.

Între 23 și 25 noiembrie, Fecioarele vor fi, în general, mai rezervate. Energia acestor zile le determină să își păstreze calmul și să evite implicarea în discuții încărcate emoțional, mai ales dacă simt că pot recidiva în tipare pe care le-au depășit în trecut. Nativii sunt tentați să își susțină punctele de vedere cu mai multă fermitate, preferând să rămână consecvenți deciziilor deja luate, chiar dacă atmosfera din jur devine tensionată.

