Zodia care va avea protecție totală! Ziua de 17 septembrie aduce magie în viața ei

Ziua de 17 septembrie aduce magie în viața nativilor născuți într-o zodie de pământ. Ar putea exista momente în care simți că viața își scapă printre degete, însă astrele sunt de partea ta în perioada următoare. Astrologul Mihai Voropchievici vine cu vești importante. Acești nativi primesc protecție divină de la RAIDO.

Este vorba despre o parte din nativii născuți în zodia Taur. Astrologul Mihai Voropchievici a vorbit despre impactul pe care runele îl vor avea în viața acestor nativi. Runele sunt litere ale alfabetice germanice vechi, folosite de triburi nordice – nu doar pentru scris -dar și ca intrumente spirituale, semne magice, oracole, cu semnificație mistice și profunde, legate de energie, bogăție, cunoaștere și putere.

Taurii sunt protejați de runa RAIDO

Sunt un instrument prețios pentru cei care caută înțelegere mai profundă a situațiilor, răspunsuri subtile la anumite întrebări sau predispoziții. Încă din timpuri vechi, adevărații cunoscători ai tainelor runelor erau considerați magicieni sau vindecători. Cuvântul ”runa” înseamnă ”lege secretă, semn magic și misterios”.

Runa RAIDO simbolizează călătoria, mișcarea și comunicarea. Este o rună a busolei, ajutând la ghidarea pe calea cea corectă, planificarea vieții și luarea unor decizii clare. Radio sugerează progrez, libertate și evoluție. Raido este runa mișcării ordonate a energiilor în timp și spațiu

Potrivit astrologului Mihai Voropchievici, în ziua de 17 septembrie, o parte din nativii din zodia Taur sunt ocrotiți de runa RAIDO. Pot avea parte de o întâlnire neașteptată, o călătorie neplanificată sau chiar la rezolvarea anumitor aspecte interioare.

”Runa etalata – RAIDO: Aceasta runa este legata de comunicare si armonia dintre doua elemente. Deseori semnaleaza posibilitatea unei calatorii, fie concret in plan fizic fie in interiorul si adancimea fiintei tale. Asemenea calatorie are drept scop vindecarea de sine sau schimbarea propriei persoane. Raido te sfatuieste sa moderezi orice exces in viata. Poate ca va avea loc o uniune neasteptata sau poate te vei reuni cu cineva apropiat cu care nu te-ai vazut demult. Sau poate ca o reuniune prezisa de Raido se refera la anumite aspecte interne din tine ce au fost in conflict de ceva vreme”, potrivit astrologului Mihai Voropchievici.

