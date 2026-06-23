Zodia cerută în căsătorie pe final de lună iunie 2026. Mihai Voropchievici anunță: „Va fi o cerere în căsătorie spontană!”

Astrologul Mihai Voropchievici a dezvăluit zodia care va fi cerută în căsătorie în săptămâna 22 – 28 iunie 2026. Dacă te-ai născut sub acest semn guvernat de Lună, pregătește-te, pentru că viața ta sentimentală va exploda la propriu în următoarele zile! Se anunță focuri de artificii, legăminte pe viață și momente de o intensitate maximă.

Marii câștigători ai acestei rulete sentimentale sunt, fără doar și poate, nativii din zodia Rac! Pentru cei care au deja o jumătate și trăiesc o poveste stabilă, aerul devine de-a dreptul irespirabil de atâta pasiune. Partenerii lor sunt copleșiți de sentimente și simt că nu mai pot rezista nicio secundă fără să își lege destinul de ei pentru totdeauna.

Zodia care va fi cerută în căsătorie

Întrebarea cea mare va veni ca o binecuvântare, într-un decor intim, plin de lumânări, transformând o zi obișnuită în cea mai prețioasă amintire a vieții lor!

Dacă ești Rac și ai simțit în ultima vreme o căldură specială în privirea iubitului tău, pregătește-ți rochia cea mai frumoasă! Se dă startul clipelor magice, în care inimile bat la unison, iar viitorul se pictează doar în doi.

Nici Racii care până acum au mers singuri pe drumul vieții și au tânjit după o îmbrățișare caldă nu sunt lăsați în umbră de către astre. Pentru ei, perioada următoare vine ca un balsam pentru suflet. Destinul a lucrat în secret, iar acum scoate în calea lor acea persoană rară, capabilă să le ofere o siguranță de neclintit și o liniște profundă.

Va fi o întâlnire electrizantă, unde cuvintele vor fi de prisos, iar privirile vor vorbi de la sine despre o dragoste curată și sinceră.

Ce spune astrologul Mihai Voropchievici

Cunoscutul maestru al previziunilor astrale, Mihai Voropchievici, a privit adânc în tainele runelor și a lăsat un mesaj plin de sensibilitate și speranță pentru nativii din zodia Rac, îndrăgostiți de ideea de fericire.

”Dacă ești implicat într-o relație de lungă durată, este momentul perfect pentru a face planuri mari de viitor sau chiar pentru o cerere în căsătorie spontană. Pentru cei singuri, runele indică posibilitatea unei întâlniri de excepție cu o persoană care le va deveni rapid un sprijin de nădejde în viață”, a spus astrologul pentru Libertateapentru femei.

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Zodia care își schimbă destinul, potrivit astrologului Cristina Demetrescu. Urmează un moment de răscruce pentru acești nativi