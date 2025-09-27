Zodia feminină care va fi cerută de soție până la finalul anului 2025, potrivit celebrei Cristina Demetrescu

Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat previziunile astrale pentru a doua jumătate a lui 2025, iar mesajele sale dau speranță nativilor din toate cele 12 zodii. Anul nu va fi lipsit de provocări, dar vine și cu șanse uriașe pentru transformări în dragoste, carieră și bani. Printre semnele zodiacale, unul se distinge printr-o promisiune aparte. Finalul de an aduce cel mai important pas în viața personală: cererea în căsătorie.

Cristina Demetrescu spune că pentru acești nativi 2025 aduce nu doar oportunități financiare și proiecte noi, ci și o decizie ce le poate schimba destinul pentru totdeauna.

Zodia feminină care va fi cerută de soție până la finalul anului 2025

Este vorba despre Capricorn. Femeile Capricorn au șansa să trăiască una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Stabilitatea pe care o caută de ani de zile se poate materializa acum, iar astrele favorizează oficializarea unei relații. Pentru multe dintre ele, sfârșitul lui 2025 ar putea însemna rochia de mireasă și începutul unui drum alături de partenerul ideal.

Dacă pentru Capricorni dragostea e pe primul loc, Vărsătorii au parte de un final de an axat pe muncă și proiecte profesionale. Cristina Demetrescu atrage însă atenția că deciziile pripite pot aduce complicații. Totuși, perioada e favorabilă noilor direcții și colaborări, iar succesul vine pentru cei care au curaj să riște calculat.

Nici Gemenii nu sunt ocoliți de vești bune. Pentru nativii singuri, dragostea apare atunci când se așteaptă mai puțin, iar relațiile începute în 2025 pot deveni extrem de stabile. Din punct de vedere financiar, astrele aduc oportunități serioase, de la investiții profitabile până la câștiguri neașteptate în zona imobiliară.

Finalul lui 2025 promite schimbări majore pentru toate zodiile, dar femeile Capricorn se află în lumina reflectoarelor: ele sunt cele care pot primi întrebarea vieții și pot începe cea mai frumoasă etapă, cu un „da” hotărât.

