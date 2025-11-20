Maria Buză, de nerecunoscut: „Nici cu cremă pe față nu mă dau”

De nerecunoscut și mai plină de viață ca oricând! Maria Buză, actrița cu râs molipsitor și replici savuroase, rupe tiparele la 56 de ani. S-a retras din agitația Bucureștiului și, când nu are filmări, trăiește în mijlocul naturii, lângă Vâlcea, unde – spune ea – „nici ridurile nu-și mai găsesc locul pe chip”. Mai inspirată ca niciodată, Maria revine pe VOYO în sezonul 2 al serialului „Groapa”, unde dă viață Zinei, o matroană cu suflet de foc și credință de fier. O femeie care conduce lumea bărbaților, dar se închină înainte de fiecare pas.

Pentru Maria Buză, tinerețea nu se măsoară în injecții și creme anti-age, ci în râsete, credință și viața simplă, aproape de natură. Despre secretul unui chip fără griji și fără riduri ne mărturisește chiar ea în rândurile de mai jos.

CANCAN.RO: Cum vă întrețineți, cum vă mențineți în formă? Urmați diete, faceți mișcare, frecventați clinicile de înfrumusețare?

Maria Buză: Nici dietă, nici sport, nici tratamente. Eu nu mai locuiesc în București, ci undeva lângă Vâlcea. Și sunt zile în care nici cu cremă pe față nu mă dau, pur și simplu mă spăl pe față și atât.

Cred că mă întrețin cu bucurie, cu veselie, cred că astea sunt cele mai importante stări ale unui om, mai ales în ce privește femeia. Dacă m-ai întrebat pe mine, pentru a avea un tonus bun, psihic, și atunci toate astea, cumva, fac femeia sa fie liniștită. Și dacă ești liniștită, nici riduri, nici lacrima nu-și găsește locul pe chip. Și nu sapă nimic în tenul tău.

Cred că ăsta e secretul. Și apoi cred că și meseria, și profesia stau acolo ca o grijă.

Pentru a fi și sufletește, în primul rând, liniștit și dispus la tot ce e frumos în jurul tău.

CANCAN.RO: Cum e la Vâlcea? Cum vă simțiți?

Maria Buză: Este foarte frumos, eu am o casă mare acolo, am spațiu, stau în curte, am câini.

Încă n-am legume, dar să știți că e păcat să nu fac și asta și am s-o fac, bineînțeles, dar la primăvară.

Maria Buză: ”Nu am foarte multe roluri cu care să mă laud”

CANCAN.RO: Dar credeți ca o sa aveți timp pentru grădinărit?

Maria Buză: Nu cred că am timp. Noi nu avem timp niciodată pentru nimic, dacă e sa o iei așa. Deci, important este să-ți faci timp pentru tot ceea ce îți face plăcere, pentru tot ceea ce îți dorești să ai și să te bucuri.

Dacă vrei să te bucuri de o roșie, te duci și iei o roșie de acolo, din curtea ta. Ce poate sa fie mai bun și mai plăcut?

CANCAN.RO: Serialul “Groapa” are sezon nou. Ce puteți să ne dezvăluiți?

Maria Buză: La “Groapa” sezonul 2, în primul rând continuăm povestea. Urmăritorii și fanii serialului, că am reușit cu primul sezon să adunăm ceva lume interesată să ne urmărească, vor vedea continuarea poveștilor personajelor. Și nu numai, că apar și alte personaje, descoperim relațiile între cele două familii, și mai mult de atât, aflăm că sunt niște relații de rudenie.

Bine, unii dintre noi știm, alții nu, și așa mai departe.

Este o poveste foarte frumoasă, foarte interesantă, foarte acaparantă.

CANCAN.RO: Teatru, televiziune, film. Care vă place cel mai tare?

Maria Buză: Îmi place absolut tot. E greu să alegi ce îți place mai mult. Eu sunt foarte încântată de noua mea experiență în această ramură a meseriei noastre, cu filmul. Mărturisesc că nu am avut experiențe de genul ăsta și nu am foarte multe roluri cu care să mă laud. De aceea sunt aici, să mă laud cu Zina, un personaj foarte surprinzător pentru fanii mei, pentru că este un rol cu totul și cu totul într-o altă cheie decât mă cunosc cei de 30 de ani, iată, anul ăsta, am împlinit 30 de ani de cariera, teatru, film.

Eu am făcut foarte mult divertisment. De asta sunt cel mai încântată. Zina este un personaj, pentru mine, la momentul acesta, poate chiar la momentul acesta trebuia să se și întâmple. Am 56 de ani și cred că am toate datele să pot să conturez un personaj așa cum este în scenariu, un personaj cu foarte, foarte multe calități. Este un caracter complex. E un rol greu, pentru că eu trebuie să fiu și mamă, eu sunt și bunica, eu sunt și soția unui mafiot, dar suntem într-o zonă a unor familii care conduc orașe și dețin supremația. Este totuși o familie cu credință în Dumnezeu, adică este un paradox.

Suntem oameni care ordonăm crime și așa mai departe. Dar, cu toate astea, noi ne închinăm lui Dumnezeu, noi cerem îndurare lui Dumnezeu, Maicii Domnului. Adică această legătură cu credința, într-o lume în care noi dirijăm și conducem viețile altora, este foarte interesantă.

Știm foarte bine, un mafiot nu are niciun Dumnezeu, nu are nicio treabă, nu face nicio cruce, nu se roagă, nu are nicio apropiere către Dumnezeu și biserică. Nu, în familia noastră este cu totul și cu totul altfel. De aceea este interesantă.

CANCAN.RO: Ce vă întreabă oamenii când vă opresc pe stradă? Despre rolul din “Groapa” vă întreabă?

Maria Buză: Să știi că a fost o perioadă în care oamenii mă recunoșteau și mă întrebau ce se întâmplă, de ce nu continuă serialul “Groapa”. Le-am explicat ce și cum, că nu depinde de noi și că sunt niște situații, sunt alte seriale, producții care sunt deja finalizate și așa mai departe.

Dar nu asta era ideea. Le-am spus că ei se urmărească activitatea mea în continuare, pentru că, sigur, “Groapa” va continua și iată-ne la momentul acela.

Și apoi mai există o “durere” așa și o nostalgie a celor care au urmărit ani de zile emisiunea “Odată-n viață” și au îndrăgit personajele Floarea și Gheorghe.

Si despre grupul VOUĂ, că spuneam că am făcut foarte mult divertisment și televiziune. Eu când am auzit că un domn extrem de extaziat cu care m-a întâlnit are în biblioteca lui, și videoteca lui, casete video înregistrate cu emisiunile noastre…

Spunea că atunci când vrea să se distreze, să se ducă așa într-o altă lume, lumea aia a noastră frumoasă a grupului VOUĂ, pur și simplu se așează în fotoliu și se uită.

