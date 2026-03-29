534 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România

De: Elisa Tîrgovățu 29/03/2026 | 15:58
Aproape 800.000 de pensionari din România se bazează lunar pe ajutoarele suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la pensia minimă de 1.281 de lei. Valoarea acestor sume variază între 438 și 627 de lei, în funcție de județ.

Această prevedere, reglementată de Legea nr. 360/2023, urmărește să garanteze un venit minim decent tuturor pensionarilor care îndeplinesc condițiile legale, dar ale căror contribuții au fost insuficiente pentru a atinge pensia minimă stabilită de stat.

Județele care primesc cei mai puțini bani de la stat

În România, pensia minimă în prezent este de 1.281 de lei. Însă, 843.117 pensionari nu ating această valoare prin contribuțiile proprii. Statul acoperă diferența din buget, astfel încât niciun pensionar să nu primească venituri lunare de doar câteva sute de lei.

La 1 ianuarie 2026, pensiile ar fi trebuit să fie majorate cu 7%. Asta ar fi însemnat o creștere medie de aproximativ 190 de lei pentru 4.668.000 de pensionari. Pentru cei aflați la pensia minimă, această majorare ar fi reprezentat un ajutor important într-un context economic marcat de creșterea prețurilor și a costului vieții.

Chiar și fără această indexare, statul continuă să acopere diferențele necesare pentru ca beneficiarii să ajungă la nivelul pensiei minime garantate de 1.281 de lei.

524 de lei pentru aproape 12.300 de pensionari

Valoarea sumelor suplimentare acordate pensionarilor variază considerabil în funcție de județ și de situația fiecăruia. În anumite regiuni, media acestui ajutor depășește 600 de lei, în timp ce în altele rămâne sub 500 de lei.

Cel mai mare supliment mediu acordat pensionarilor se înregistrează în județul Maramureș. Aproximativ 28.554 de persoane primesc aici, în medie, 627 de lei lunar pentru a atinge nivelul pensiei minime de 1.281 de lei, acesta fiind cel mai ridicat prag din țară. Spre exemplu, în Brașov, 12.389 de pensionari primesc, în medie, 524 de lei pentru a ajunge la pensia minimă.

Valori mai mari se înregistrează în județele Caraș-Severin și Hunedoara, unde pensionarii primesc, în medie, aproximativ 601 lei lunar. În Caraș-Severin, peste 11.900 de persoane beneficiază de acest sprijin, iar în Hunedoara numărul depășește 16.000.

Situația reflectă faptul că pensiile calculate pe baza contribuțiilor sunt, în aceste zone, semnificativ sub nivelul minim, ceea ce determină statul să acopere diferențe importante.

