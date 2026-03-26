8 jucării rare din Happy Meal care valorează astăzi o mică avere

De: Diana Cernea 26/03/2026 | 06:10
Când McDonald’s a lansat Happy Meal în 1979, combinația dintre mâncare și jucării a devenit rapid un succes uriaș. În timp, aceste figurine aparent banale au ajuns să fie adevărate obiecte de colecție, unele valorând sute sau chiar mii de dolari.

Modelul „cadou inclus” a funcționat perfect: compania a vândut milioane de meniuri, iar jucăriile au devenit parte din cultura pop. Astăzi, nostalgia anilor ’90 și interesul colecționarilor au transformat aceste obiecte în piese valoroase.

Teenie Beanie Babies

Beanie Babies erau deja populare, dar versiunea lansată de McDonald’s în 1997 a dus fenomenul la un alt nivel. Colecția includea 10 plușuri miniaturale, precum Quacks (rața), Chocolate (elanul) sau Patti (ornitorincul).

În 2004, McDonald’s a lansat o nouă serie aniversară. Astăzi, un exemplar simplu se vinde cu 5–10 dolari, însă seturile sigilate pot ajunge la 250 de dolari. Unele variante rare, cu erori de etichetă, au fost vândute chiar și cu 1.799 de dolari.

Changeables

Lansate în 1987, aceste jucării transformau produsele McDonald’s — hamburgeri, cartofi sau milkshake-uri — în roboți. Era răspunsul companiei la popularitatea jucăriilor transformabile din acea perioadă.

Seria a continuat până în 1990 și a revenit chiar și în 2026. Seturile complete sunt foarte căutate, iar unele colecții ajung la 250 de dolari. Chiar și jucăriile folosite pot valora peste 100 de dolari.

McNugget Buddies

În 1988, McDonald’s a transformat nuggets-urile în personaje simpatice, cu costume și accesorii interschimbabile: pompieri, astronauți sau cowboy.

Seriile tematice, inclusiv cele de Halloween, au devenit extrem de populare. Astăzi, un set complet din 1998 poate ajunge la aproximativ 130 de dolari, iar colecțiile mai mari pot depăși 250 de dolari.

McFurby

Inspirate de celebrul Furby din anii ’90, aceste versiuni mini lansate în 1999 au păstrat aspectul simpatic, dar fără funcții electronice.

Disponibile în multe culori și modele, au devenit rapid colecționabile. Deși un exemplar costă în jur de 10 dolari, seturile mari pot depăși 150 de dolari.

101 Dalmațieni

Pentru promovarea filmului din 1996, McDonald’s a lansat o colecție uriașă de figurine reprezentând căței dalmațieni.

Setul complet, cu toate cele 101 figurine, este greu de găsit și se vinde astăzi cu aproximativ 130–150 de dolari.

Snoopy World Tour

La finalul anilor ’90, McDonald’s a lansat o serie de figurine Snoopy îmbrăcate în costume tradiționale din diferite țări.

Colecția includea 28 de figurine și nu a fost disponibilă oficial în SUA, ci în Asia, Noua Zeelandă și Europa. Seturile complete depășesc 100 de dolari, iar cele cu ambalaj original pot ajunge la peste 200 de dolari.

Boo Buckets

În anii ’80, cutia clasică Happy Meal a fost înlocuită de găleți tematice de Halloween, în culori precum verde, portocaliu sau alb, decorate cu vrăjitoare, dovleci sau fantome.

Astăzi, aceste obiecte sunt foarte căutate. Seturile de trei pot ajunge la aproximativ 75 de dolari, iar variantele vechi valorează mai mult.

Inspector Gadget

În 1999, McDonald’s a lansat o colecție specială inspirată de filmul Inspector Gadget. Fiecare jucărie reprezenta o parte a personajului, iar setul complet forma o figură cu brațe și picioare extensibile.

Această idee a crescut valoarea colecției. Un set complet se vinde cu 60–70 de dolari, iar piesele individuale pot ajunge la 10 dolari fiecare.

Jucăriile Happy Meal, odinioară gratuite, au devenit astăzi piese de colecție valoroase. Pentru mulți, ele reprezintă mai mult decât simple obiecte: sunt amintiri din copilărie care, în timp, au căpătat valoare reală.

Dacă ai păstrat astfel de jucării, s-ar putea să ai în casă un mic „tezaur” neașteptat.

