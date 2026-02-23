Acasă » Știri » Lovitură de 16 milioane de dolari! A fost vândut cel mai scump card Pokémon din istorie

De: Diana Cernea 23/02/2026 | 21:49
 Un card Pokémon extrem de rar, deținut de celebrul YouTuber american Logan Paul, a fost vândut luni pentru impresionanta sumă de 16.492.000 de dolari, stabilind un nou record mondial pentru cel mai scump card „Pocket Monster” tranzacționat vreodată la licitație.

De la 5 la 16 milioane

Este vorba despre un exemplar considerat unic al cardului „Pikachu Illustrator”, evaluat la gradul maxim PSA 10. Logan Paul îl cumpărase în 2021 pentru 5,28 milioane de dolari, într-o tranzacție care, la momentul respectiv, doborâse deja recordurile din domeniu.

De această dată, cumpărătorul a fost AJ Scaramucci, fiul fostului director de comunicare al Casei Albe, Anthony Scaramucci, potrivit Guinness World Records, care a fost prezent la licitația organizată de casa Goldin. După adjudecare, Logan Paul i-a pus noului proprietar cardul la gât, atașat unui colier cu diamante evaluat la 75.000 de dolari.

Guinness World Records a certificat oficial tranzacția drept cea mai scumpă vânzare a unui card Pokémon din istorie, dar și cel mai valoros card de colecție vândut vreodată la licitație, indiferent de categorie.

Boom uriaș pe piața cardurilor Pokémon

Universul Pokémon numără în prezent peste 1.000 de personaje, de la celebrul Pikachu la Jigglypuff sau Lucario, iar noi „generații” sunt lansate periodic. Deși cărțile au fost mereu schimbate și colecționate de fani, în ultimii ani valoarea lor a explodat, atrăgând nu doar pasionați ai jocului, ci și investitori fără experiență anterioară în domeniu.

Valoarea unui card este influențată de mai mulți factori: raritatea, popularitatea personajului – Mew, Mewtwo, Pikachu sau Charizard sunt printre cei mai căutați – dar și artistul care l-a ilustrat. Cardurile clasificate „PSA 10” sunt considerate aproape perfecte, având colțuri impecabile, claritate excelentă și luciu original intact, potrivit companiei PSA (Professional Sports Authenticator), lider în evaluarea obiectelor de colecție.

Cardul „Pikachu Illustrator” este extrem de apreciat și pentru că a fost realizat de Atsuko Nishida, creatoarea originală a personajului Pikachu. El nu a fost pus niciodată în vânzare publică, ci a fost oferit ca premiu într-un concurs de ilustrație organizat în 1998.

La un an după ce a plătit suma de 5,28 milioane de dolari – într-o cameră de hotel din Dubai, unui vânzător rămas anonim – Logan Paul a purtat cardul la gât, într-o carcasă protectoare din plastic prinsă de un lanț din aur, la un eveniment WWE organizat în Texas.

Conform Asociated Press, suma finală de 16.492.000 de dolari include și comisionul cumpărătorului.

