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A apărut „jobul de vis” în Europa. Cum poți fi plătit pentru a călători și a discuta cu localnicii

De: Daniel Matei 03/07/2026 | 00:50
A apărut „jobul de vis” în Europa. Cum poți fi plătit pentru a călători și a discuta cu localnicii
Sursa foto: Shutterstock
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Aplicația de dezvoltare personală RiseGuide caută o persoană care va realiza un clasament al locurilor din Europa în care este cel mai ușor să intri în vorbă cu oameni necunoscuți.

Persoana care va fi angajată va fi plătită pentru a călători prin Europa și pentru a discuta cu localnicii din mai multe orașe, potrivit Euronews.

Candidatul selectat va petrece opt săptămâni vizitând unele dintre cele mai populare destinații europene, printre care Roma, Barcelona, Lisabona, Paris, Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin. Misiunea sa va fi să inițieze conversații cu necunoscuți și să evalueze fiecare oraș în funcție de deschiderea oamenilor, ușurința cu care poți lega o conversație și atmosfera generală.

La finalul proiectului, toate observațiile vor contribui la realizarea European Charisma Index, un clasament care va arăta în ce orașe europene este cel mai ușor să socializezi și să cunoști oameni noi.

Pe lângă un salariu de aproximativ 3.000 de dolari pe lună (circa 2.630 de euro), compania va acoperi toate cheltuielile de călătorie, inclusiv biletele de avion, cazarea și experiențele din fiecare destinație.

Care sunt condițiile

Pentru a aplica nu sunt necesare diplome speciale sau experiență într-un anumit domeniu. Organizatorii caută o persoană energică, sociabilă, independentă și dispusă să călătorească timp de două luni. Cunoașterea unei a doua limbi străine reprezintă un avantaj, iar candidații trebuie să aibă dreptul de a călători în Uniunea Europeană.

Candidații trebuie să trimită un CV și un videoclip de 3–4 minute în care explică de ce ar fi potriviți pentru rolul de „Global Charisma Scout”. De asemenea, sunt solicitate linkuri către profilurile publice de social media, precum Instagram sau TikTok.

Compania nu a specificat un termen limită clar în materialul de prezentare, însă aplicarea se face online.

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