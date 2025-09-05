A cerut-o de soție! Prezentatorul de la Kanal D se căsătorește pentru a doua oară

Bucurie pentru un prezentator de la Kanal D și iubita sa! Acesta a decis să facă pasul cel mare și i-a oferit iubitei sale inelul de logodnă. Cererea în căsătorie a avut loc în Barcelona, iar viitorii miri sunt în culmea fericirii. Află, în articol, toate detaliile!

Mihai Mitoșeru, căci despre el este vorba, a dat o nouă șansă iubirii la aproape șase ani de la divorțul de Noemi. Acesta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de o tânără pe care a cunoscut-o în urmă cu jumătate de an. S-au întâlnit în Roma, acolo unde femeia locuiește, iar între ei a fost dragoste la prima vedere. Ea este o stewardesă blondă care a reușit să îl cucerească pe prezentatorul TV cu naturalețea.

Prezentatorul de la Kanal D și-a cerut iubita în căsătorie

Mihai Mitoșeru și iubita sa, Alexandra, sunt în culmea fericirii! Prezentatorul de la Kanal D a făcut pasul cel mare și i-a oferit partenerei sale inelul de logodnă. Cererea în căsătorie a avut loc în Barcelona, acolo unde cei doi se află în vacanță.

În urmă cu doar câteva zile, Mihai Mitoșeru mărturisea că este cea mai frumoasă vacanță a lor de cuplu, iar acum nu o vor uita niciodată. Omul de televiziune a publicat și o imagine cu logodnica sa, însoțită de mesajul: „A spus ‘DA’ viitoarea doamnă Mitoșeru”.

La finalul lunii iunie, Mihai Mitoșeru a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, în care a vorbit despre planurile de nuntă. De asemenea, el a dezvăluit că Alexandra se va muta definitv în România.

„Suntem amândoi divorțați. Ea a fost căsătorită cu primul ei prieten, dar nu a mai mers și a divorțat. La fel și la mine și cred că suntem maturi și știm ce vrem de la viață și vrem să fim împreună. Este o relație foarte frumoasă. Nu mai credeam că pot să fiu cu cineva, mă obișnuisem să fiu singur și îmi plăcea să fiu singur, ceea ce este foarte rău și acum îmi dau seama cât de frumos e să fii în doi. Am vorbit despre tot pentru că atunci când este serios, vorbești. Ne-am gândit și la copil, și la căsătorie. Nunta nu am mai face așa cu nuntă mare, că amândoi am avut așa. Am face nunta la Popești cu prietenii noștri cu Bittman, Țociu, Palade, Tavi Colen, cu gașca mea, pe iarbă. În ceea ce privește copilul, nu mă mai gândeam la copil pentru că nu aveam o relație serioasă, dar acum am început să mă gândesc iar. De ce nu, până la urmă”, a declarat Mihai Mitoșeru pentru CANCAN.RO.

Citește și: Mihai Mitoşeru, probleme la o nuntă! Naşa i-a făcut ochi dulci, iar nașul… “Am avut emoții mari!”