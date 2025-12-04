Acasă » Exclusiv » A divorțat-o pe celebra prezentatoare TV, acum o ține într-un ”cuibușor de nebunii” luat în chirie: “O decizie impulsivă”

A divorțat-o pe celebra prezentatoare TV, acum o ține într-un "cuibușor de nebunii" luat în chirie: "O decizie impulsivă"

De: Andreea Archip 04/12/2025 | 06:00
Daniel Nuță se bucură de succes atât în țară, cât și în străinătate, unde continuă să meargă la audiții și filmări. Protagonistul serialului “Groapa” susține că investițiile lui, de-a lungul timpului, au avut legătură cu confortul. Mai mult, actorul a fost tentat, al un moment dat, să-și direcționeze economiile într-o locuință, dar i s-a părut că ar fi o decizie impulsivă, după cum ne-a declarat în interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO. Despre planurile pentru 2026 și investițiile inteligente ne-a povestit Daniel Nuță.

Actorul a fost în centrul atenției în ultima perioadă și prin prisma vieții personale, mai ales că a confirmat, pentru CANCAN.RO, despărțirea de Cezara Petredeanu, colega sa de breaslă, după o relație de 4 ani. Apoi a mai existat cineva în viața lui, însă astrele nu s-au aliniat. Apoi actorul a fost surprins de paparazzi în compania Dianei Bart, prezentatoarea de la Prima TV fiind divorțată de câteva luni și având 2 copii. Cert este că decizia de a locui cu chirie se dovedește benefică pentru actor, care nu este legat astfel de vreun loc sau de vreo prezență feminină din viața sa. El își dorește să păstreze discreția în privința vieții personale.

Daniel Nuță: “Bunica mea este cel mai mare fan”

CANCAN.RO: Ce mai urmează pe plan profesional?

Daniel Nuță: Acum dat două castinguri, două audiții pentru două proiecte afară. Între timp scriu două proiecte pe care aș vrea să le filmez la anul. Am un film pe care trebuie să-l produc la anul, pentru că a câștigat concursul la CNC și împreună cu copiii din Academie și cu echipa de acolo trebuie să producem filmul ăsta. Sperăm să se întâmple.

CANCAN.RO: Vorbim de filmul în care va juca și Adela Popescu?

Daniel Nuță: Da. Se numește “Refracție”. A fost o idee pe care am dezvoltat-o și ne bucurăm că am luat concursul la CNC. Și o să joc și eu. Și abia aștept să se întâmple chestia asta. Și mai sunt Andi Vasluianu, Raluca Produ, mai sunt pe lângă copii și actori adulți. Și o să fie foarte fun. S-a lansat și proiectul din Grecia, House of David, sezonul 2. S-a lansat pe Voyo și al doilea sezon al serialului “Groapa”.

Daniel Nuță preferă să stea în chirie

CANCAN.RO: Ce spun părinții de realizările tale? Știu că nu ai fost suținut de la început.

Daniel Nuță: Pot doar să se bucure. Sunt mândri. Se uită la toate lucrurile pe care le fac. Bunica mea este cel mai mare fan. Nu pierde o reclamă. Toată ziua stă cu Pro TV-ul deschis ca să prindă promo-uri cu Groapa. Și mă sună și mă mai întreabă. “Când te mai văd? Unde te văd? Vreau să te văd. Mă uit aici încontinuu și nu te văd. Îi văd pe alții, dar nu te văd pe tine”. Bunica. O iubesc.

Dar da, sunt foarte mândri cu toții de tot ce s-a întâmplat. Vin la teatru, văd spectacolele, au conturi pe toate platformele să vadă produsele pe care le am pe colo și pe colo. Și sunt acolo: fani activi, la susținere.

Daniel Nuță: “Atâta timp cât vreau să stau într-un loc, voi sta într-un loc, după care mă voi muta”

CANCAN.RO: Dincolo de toate succesele pe care le-ai înregistrat și care confirmă talentul și munca, pe plan financiar ce ai reușit să-ți îndeplinești? Ți-ai luat o casă?

Daniel Nuță: Păi tot ce am vrut eu. Nu, nu sunt fan. Adică am căutat la un moment dat, dar era o decizie impulsivă să-mi cumpăr o casă, să-mi cumpăr un apartament. Dar cred că, cel puțin în perioada asta prin care trecem cu toții la nivel macro, financiar, geopolitic, cred că o să stau un pic cuminte cu ideea de a cumpăra. Am revenit la gândul că e mai ok chirie, nu te ține cu nimic.

Și atâta timp cât vreau să stau într-un loc, voi sta într-un loc, după care mă voi muta. Deci nu sunt fan neapărat cumpărat și achiziții. Da, investesc în lucruri, investesc în proiecte, investesc în academie.

Sunt asociat acolo, sunt colaborator permanent. Lucrăm foarte bine împreună și e un business care funcționează foarte bine și care sper să țină în continuare cât de mult se poate. Dar investesc în multe lucruri care să-mi aducă și venituri pasive: acțiuni în bursă. În rest, dacă am avut nevoie vreodată de ceva, dacă am avut nevoie de vacanță, am plecat în vacanță.

CANCAN.RO: Ai investit în confortul tău.

Daniel Nuță: Bineînțeles. Și e o relaxare și o dispoziție de a lucra și de a-mi face treaba nefiind o presiune constantă a zilei de mâine.  Și cred că  e cel mai important lucru ca să pot să-mi fac treaba și să fiu liniștit să-mi fac lucrurile mele.

Foto: Instagram/Pro TV

