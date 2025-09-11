A divorțat și a ieșit la agățat! Milionarul celebru i-a spus adio soției, după 15 ani de mariaj

Jamie, fratele lui Andy Murray, a divorțat de soția sa dupa mai bine de 15 ani de căsnicie. Despărțirea celor doi s-a terminat cu un an înainte, însă abia acum a devenit oficială. Milionarul nu a stat deloc pe gânduri și și-a făcut cont imediat pe o aplicație de dating, acolo unde își dau întâlnire vedetele și bogătașii.

Jamie Murray a ieșit la agățat

Fratele lui Andy Murray s-a despărțit de soția sa, Alejandra Gutierrez, după mai bine de 15 ani de mariaj. Milionarul și fostul mare jucător de tenis britanic și-a făcut cont pe Raya, o aplicație de dating folosită de vedete și milionari. La profil, milionarul și-a pus o fotografie în care apare cu fratele său retras din tenis.

„Este o situație foarte tristă. În acest moment lucrează din greu pentru a face relația cât mai amiabilă între ei. A început să facă demersuri pentru a cunoaște pe cineva nou, înscriindu-se pe site-uri de dating”, a spus un prieten de familie sub protecția anonimatului.

Jamie a cunoscut-o pe Alejandra Gutierrez în anul 2008. Era studentă în afaceri. Doi ani mai târziu, s-au căsătorit într-o ceremonie discretă la Cromlix House, lângă orașul în care s-a născut, Dunblane. Fratele său, Andy Murray, le-a fost cavaler de onoare. Jamie este și tatăl unei fetițe de doi anișori pe nume Ava.

„Jamie și Alejandra Murray au divorțat pe 22 august 2025, după ce se separaseră anul precedent. Ca în cazul oricărui divorț, acesta este un moment extrem de dificil pentru Jamie și Alejandra și ar aprecia ca intimitatea lor să fie respectată în timp ce navighează spre viitor și își protejează familia”, a anunțat un apropiat al lui Jamie.

Jamie se caracterizează pe aplicația de dating ca fiind un atlet care „călătorește prin lume, jucând tenis”.

Deși a stat de cele mai multe ori în umbra fratelui său celebru, Jamie Murray are și el un palmares impresionant, cu șapte trofee de Grand Slam câștigate. Printre acestea se numără titlul la Wimbledon în proba de dublu mixt din 2007, alături de Jelena Jankovic, și din nou în 2017, alături de Martina Hingis. Chiar dacă în acest an a fost numit director al turneului de la Queen’s Club, Jamie rămâne activ în circuit și continuă să participe la turnee.

