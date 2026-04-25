Acasă » Știri » A fost abandonată la naștere și își caută mama după 40 de ani. Mesajul sfâșietor al Anei Maria din București a emoționat mii de oameni

A fost abandonată la naștere și își caută mama după 40 de ani. Mesajul sfâșietor al Anei Maria din București a emoționat mii de oameni

De: David Ioan 25/04/2026 | 12:08
A fost abandonată la naștere și își caută mama după 40 de ani. Mesajul sfâșietor al Anei Maria din București a emoționat mii de oameni
A fost abandonată la naștere și își caută mama după 40 de ani. Mesajul sfâșietor al Anei Maria din București a emoționat mii de oameni. Foto: Facebook

O femeie născută în București și abandonată la doar câteva ore după venirea pe lume își caută mama biologică după 40 de ani, iar apelul ei public a stârnit un val uriaș de emoție.

Stabilită în Italia și devenită la rândul ei mamă, Ana Maria a decis să își spună povestea în fața tuturor, cu speranța că cineva își va aminti de ea sau de circumstanțele în care a venit pe lume. Mesajul ei a fost distribuit de mii de oameni, transformându-se într-o căutare colectivă.

A fost abandonată la naștere și își caută mama după 40 de ani

În postarea care a devenit virală, Ana Maria își deschide sufletul și povestește cu o sinceritate care a impresionat comunități întregi:

„Salutări din Italia. Numele meu la naștere a fost Ana Maria și sunt născută la data de 29 octombrie 1984 in București. Sunt aici în căutarea familiei mele biologice despre care nu am prea multe informații. Știu despre mama mea că era minoră avea în jur de 15 sau 16 ani la nașterea mea. La adopția mea a fost prezentă și bunica maternă care a semnat în locul ei, ea fiind minoră. Mai știu că și bunica se numea la fel ca și mine Ana Maria. Din păcate, familia adoptivă nu dorește ca eu să-mi caut familia biologică motiv pentru care nu mi-au dat niciodată actele de adopție. Și totuși eu îmi doresc atât de mult, mai mult ca oricând acum când și eu la rândul meu sunt mamă. Aș vrea să știe că nu sunt supărată pe ea și nu o judec, ba din contră as vrea să-i mulțumesc pentru că mi-a dat viață. Prin anul 2007, pe când eram la muncă la un magazin, o doamnă care semăna foarte mult cu mine și care avea accent românesc, a intrat și m-a privit insistent după care a ieșit. In zadar am ieșit după ea dar deja dispăruse. Nu știu dacă era mama mea, sau dacă în acea doamnă am văzut-o pe mama mea, aveam așa mari emoții încât nu am reușit să vorbesc mai mult. Știu că nu am informații dar sper din tot sufletul ca cineva să mă recunoască în aceste fotografii și să își amintească și de mine. Deasemenea îmi doresc enorm să îmi găsesc și frățiorii mei, numai atunci o să-mi pun sufletul în pace. Vă rog să DISTRIBUIȚI cât mai mult anunțul meu și poate cineva din familia mea sau cineva apropiat mamei mele să mă recunoască. Vă mulțumesc tuturor”.

Mesajul sfâșietor al Anei Maria din București a emoționat mii de oameni

Mărturia ei, încărcată de fragilitate și speranță, a fost preluată rapid de grupuri online din România și diaspora. Mulți oameni au încercat să o ajute cu distribuiri, cu posibile indicii sau cu simple mesaje de încurajare. Pentru Ana Maria, fiecare distribuire reprezintă o șansă în plus de a ajunge la cineva care ar putea recunoaște un nume, o poveste sau un chip.

După patru decenii de întrebări fără răspuns, femeia speră că acest apel public va deschide în sfârșit o ușă spre adevăr. Dorința ei nu este doar de a-și găsi mama, ci și frații biologici, convinsă că abia atunci își va putea găsi liniștea sufletească.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ea este tânăra de 23 de ani care a murit în accidentul de vineri seara. Impact devastator, medicii ...
Ea este tânăra de 23 de ani care a murit în accidentul de vineri seara. Impact devastator, medicii nu au mai putut face nimic
Astrologul Sanda Ionescu, avertismentul momentului pentru luna mai: „Se amplifică războiul!”
Astrologul Sanda Ionescu, avertismentul momentului pentru luna mai: „Se amplifică războiul!”
Cati, uite ce bucătar ai pierdut! Răzvan de la Insula Iubirii, lecţii de grătar în casă
Cati, uite ce bucătar ai pierdut! Răzvan de la Insula Iubirii, lecţii de grătar în casă
Descoperire incredibilă în energie. Lemnul care generează curent și noaptea ar putea rescrie viitorul
Descoperire incredibilă în energie. Lemnul care generează curent și noaptea ar putea rescrie viitorul
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru ...
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi
Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor în România. Adevărul despre majorarea promisă din 2027
Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor în România. Adevărul despre majorarea promisă din 2027
Vezi toate știrile