A fost actualizată lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Este obligatorie carantina la domiciliu timp de 14 zile

Lista țărilor din Zona Galbenă este actualizată la fiecare 14 zile, în funcție de răspândirea virusului în rândul populației. Astfel, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a anunțat joi actualizarea listei țărilor din Zona Galbenă.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat o nouă hotărâre prin care a fost modificată lista țărilor cu risc epidemiologic din zona galbenă. Lista a fost actualizată pentru 8 aprilie 2021. Astfel, potrivit anexei la hotărârea numărului 22 a CNSU, din zona galbenă, se instituie măsura carantinării la domiciliu asupra persoanelor care sosesc pe teritoriul României.

Persoanele care vin în România din aceste țări vor intra automat în carantină timp de 14 zile. Carantinarea se va face la domiciliul persoanei sau într-o locație care va fi comunicată autorităților. (CITEȘTE ȘI: OMS NU SUSȚINE PAȘAPOARTELE DE VACCINARE ANTI-COVID. ANUNȚUL OFICIALILOR A ÎMPĂRȚIT LUMEA ÎN DOUĂ TABERE)

Lista țărilor din Zona Galbenă

Cei care se întorc din țările respective, au obligația să prezinte un test COVID-19 negativ la urcarea în avion sau autocar. Cei care au un test negativ, stau în carantină doar 10 zile.

Măsura nu li se aplică celor care, la intrarea în România, fac dovada că sunt vaccinați cu ambele doze sau că au avut, în ultimele 90 de zile, COVID-19 și s-au vindecat. (VEZI ȘI: Mare atenție! Este vorba despre noua tulpină a COVID-19, descoperită și în România. Ce spune medicul Valeriu Gheorghiță)

Țările cu risc epidemiologic ridicat sunt: Curaçao, Bonaire, Saint Eustatius and Saba, San Marino, Ungaria, Uruguay, Estonia, Polonia, Serbia, Iordania, Bermuda, Wallis and Futuna, Andorra, Muntenegru, Aruba, Cehia, Franţa, Bahrain, Suedia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Kosovo, Cipru, Isle of Man, Liban, Olanda, Turcia, Palestina, Croatia, Belgia, Seychelles, Republica Moldova, Chile, Austria, Italia, Monaco, Luxemburg, Ucraina, Brazilia, Puerto Rico, Armenia, Kuweit şi Africa de Sud.

Prevederile despre carantină și excepțiile de la carantină sunt prevăzute în Hotărârea CNSU nr. 9 din 2.02.2021.

Sursa foto: pexels.com