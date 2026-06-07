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A fost alături de Regina Elisabeta în cele mai importante momente. Lady Pamela Hicks a murit la 97 de ani

De: Paul Hangerli 07/06/2026 | 06:30
A fost alături de Regina Elisabeta în cele mai importante momente. Lady Pamela Hicks a murit la 97 de ani
Prietena cea mai bună a reginei Elisabeta a II-a a murit, sursa-colaj CANCAN.RO
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Lady Pamela Hicks, fostă domnișoară de onoare a Reginei Elisabeta a II-a și una dintre figurile emblematice ale cercurilor regale britanice, s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani. Anunțul a fost făcut de fiica sa, India Hicks, care a descris-o drept „ultima reprezentantă a unei epoci”.

O viață petrecută în apropierea Familiei Regale

Lady Pamela Hicks s-a născut în 1929, la Barcelona, în Spania, și a făcut parte din una dintre cele mai influente familii apropiate Coroanei Britanice. Ea era fiica lui Louis Mountbatten și verișoara Prințului Philip, soțul Reginei Elisabeta a II-a.

De-a lungul vieții sale, Lady Pamela a fost prezentă la unele dintre cele mai importante momente din istoria monarhiei britanice și a devenit una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale regretatei suverane.

A fost domnișoară de onoare la nunta Reginei Elisabeta a II-a

Unul dintre cele mai cunoscute momente din viața sa a fost participarea la nunta Prințesei Elisabeta cu Prințul Philip, în 1947, unde a avut rolul de domnișoară de onoare.

Într-un interviu acordat în 2017, Lady Pamela își amintea cu umor de acea perioadă, povestind că a ajuns în Marea Britanie din India cu puțin timp înainte de ceremonie și a avut timp pentru doar două probe ale rochiei.

„Toate celelalte domnișoare de onoare au avut nenumărate repetiții. Eu am fost aruncată direct în mijlocul evenimentului, pentru că atunci când am ajuns la Londra mai era mai puțin de o săptămână până la nuntă”, povestea ea.

Martoră la momentul în care Elisabeta a aflat că a devenit regină

Lady Pamela Hicks a fost alături de Prințesa Elisabeta și Prințul Philip în timpul vizitei lor în Kenya din 1952, atunci când a venit vestea morții Regelui George al VI-lea.

Astfel, ea s-a numărat printre puținele persoane care au fost martore la momentul în care Elisabeta a aflat că va urca pe tronul Marii Britanii.

Într-un podcast realizat de fiica sa în 2019, Lady Pamela a rememorat acel episod emoționant.

„Când a intrat în cameră, primul meu gând a fost: «Săraca fată, tatăl ei a murit». M-am apropiat să o îmbrățișez și apoi mi-am dat seama: «Doamne, este Regina». Atunci am făcut o reverență adâncă”, povestea ea.

Regele Charles al III-lea, profund întristat de veste

După anunțul decesului, Palatul Buckingham a transmis un mesaj în numele Regelui Charles al III-lea.

Suveranul britanic s-a declarat „profund întristat” de moartea lui Lady Pamela Hicks, însă a subliniat că tristețea este însoțită de recunoștința pentru viața lungă și serviciile loiale pe care aceasta le-a oferit Reginei Elisabeta a II-a.

O figură respectată până în ultimele clipe

Fiica sa, India Hicks, a descris-o ca pe o persoană cu un farmec aparte, o inteligență remarcabilă și un stil impecabil, pe care le-a păstrat până la finalul vieții.

„Prin prisma unui trecut extraordinar și plin de evenimente, mama mea era o companie incomparabilă. Și-a purtat amintirile cu eleganță și umor. Și-a păstrat până la sfârșit stilul impecabil, mintea ascuțită și farmecul natural”, a scris aceasta.

Ultimele apariții publice

Lady Pamela Hicks a participat în 2022 la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, desfășurate la Westminster Abbey.

Nu a fost însă prezentă la ceremonia de încoronare a Regelui Charles al III-lea din 2023, eveniment la care numărul invitaților a fost mult mai redus decât la încoronarea Reginei din 1953.

Potrivit fiicei sale, Lady Pamela nu a fost deloc deranjată de această situație.

O viață de aproape un secol

Lady Pamela Hicks a fost căsătorită cu celebrul designer britanic David Hicks, decedat în 1998. Împreună au avut trei copii: Edwina, Ashley și India.

Odată cu dispariția sa, se încheie un capitol important din istoria monarhiei britanice. Lady Pamela Hicks a fost una dintre ultimele persoane care au trăit și au fost martore directe la cele mai importante momente ale domniei Reginei Elisabeta a II-a, lăsând în urmă o moștenire legată de aproape un secol de istorie regală.

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