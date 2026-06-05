Doliu în lumea filmului! Celebrul actor din ”Buffy, vânătoarea de vampiri” a murit

Anthony Head, unul dintre cei mai apreciați actori britanici ai ultimelor decenii, a murit la 72 de ani, după complicații provocate de pneumonie.

Vestea dispariției sale a fost confirmată de familie, iar lumea filmului și a teatrului deplânge pierderea unui artist cu o carieră remarcabilă.

Tragedie în lumea filmului

Familia a transmis că actorul și-a dat ultima suflare în liniște, alături de cei dragi.

„A decedat în pace din cauza complicațiilor cauzate de pneumonie, înconjurat de familia sa”, a declarat una dintre fiicele sale, subliniind discreția și demnitatea cu care acesta a trăit până în ultimele momente.

Anthony Head s-a impus în industria de divertisment încă din anii ’80, devenind ulterior cunoscut la nivel internațional datorită rolului său din „Buffy, vânătoarea de vampiri”, unde a interpretat personajul Rupert Giles. Vocea sa de bariton și prezența scenică puternică l-au transformat într-o figură recognoscibilă în televiziunea britanică, inclusiv prin aparițiile din „Doctor Who”.

Anthony Head s-a stins din viaţă

Actorul a avut contribuții notabile și în cinematografie, jucând în producții precum „The Iron Lady”, alături de Meryl Streep, dar și în filmul „Upgraded”, lansat în 2024. Popularitatea sa a crescut și datorită rolului Rupert Mannion din „Ted Lasso”, unde a apărut în primele trei sezoane ale serialului.

Provenind dintr-o familie dedicată artei, Anthony Head a urmat drumul părinților săi: tatăl său, Seafield Laurence Stewart Murray Head, a fost regizor de documentare, iar mama sa, Helen Shingler, actriță. Actorul și-a petrecut întreaga viață în Anglia și a avut două fiice împreună cu partenera sa de lungă durată, Sarah Fisher, care a murit în decembrie.

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