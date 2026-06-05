Acasă » Știri » Doliu în lumea filmului! Celebrul actor din ”Buffy, vânătoarea de vampiri” a murit

Doliu în lumea filmului! Celebrul actor din ”Buffy, vânătoarea de vampiri” a murit

De: David Ioan 05/06/2026 | 21:56
Doliu în lumea filmului! Celebrul actor din ”Buffy, vânătoarea de vampiri” a murit
Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Anthony Head, unul dintre cei mai apreciați actori britanici ai ultimelor decenii, a murit la 72 de ani, după complicații provocate de pneumonie.

Vestea dispariției sale a fost confirmată de familie, iar lumea filmului și a teatrului deplânge pierderea unui artist cu o carieră remarcabilă.

Tragedie în lumea filmului

Familia a transmis că actorul și-a dat ultima suflare în liniște, alături de cei dragi.

„A decedat în pace din cauza complicațiilor cauzate de pneumonie, înconjurat de familia sa”, a declarat una dintre fiicele sale, subliniind discreția și demnitatea cu care acesta a trăit până în ultimele momente.

Anthony Head s-a impus în industria de divertisment încă din anii ’80, devenind ulterior cunoscut la nivel internațional datorită rolului său din „Buffy, vânătoarea de vampiri”, unde a interpretat personajul Rupert Giles. Vocea sa de bariton și prezența scenică puternică l-au transformat într-o figură recognoscibilă în televiziunea britanică, inclusiv prin aparițiile din „Doctor Who”.

Anthony Head s-a stins din viaţă

Actorul a avut contribuții notabile și în cinematografie, jucând în producții precum „The Iron Lady”, alături de Meryl Streep, dar și în filmul „Upgraded”, lansat în 2024. Popularitatea sa a crescut și datorită rolului Rupert Mannion din „Ted Lasso”, unde a apărut în primele trei sezoane ale serialului.

Provenind dintr-o familie dedicată artei, Anthony Head a urmat drumul părinților săi: tatăl său, Seafield Laurence Stewart Murray Head, a fost regizor de documentare, iar mama sa, Helen Shingler, actriță. Actorul și-a petrecut întreaga viață în Anglia și a avut două fiice împreună cu partenera sa de lungă durată, Sarah Fisher, care a murit în decembrie.

CITEŞTE ŞI: Moarte suspectă în Craiova. Afacerist de 60 de ani, găsit împușcat în locuință

Matias Adrian din Dumbrăvița a murit. Avea doar 16 ani și era fotbalist

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Angajata unui magazin din Cluj, amenințată cu un pistol de un bărbat de 40 de ani! Ce s-a întâmplat imediat după
Știri
Angajata unui magazin din Cluj, amenințată cu un pistol de un bărbat de 40 de ani! Ce s-a…
Ce mesaj a primit Oana Roman de la un presupus angajat al Ministerului Apărării Naționale. Vedeta a fost revoltată!
Știri
Ce mesaj a primit Oana Roman de la un presupus angajat al Ministerului Apărării Naționale. Vedeta a fost…
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu are președinte”
Mediafax
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu...
Bolojan nu ratează nicio ocazie să facă reclamă la împrumuturile SAFE. Astăzi, incidentul cu drona ucraineană. Săptămâna trecută, Galați
Gandul.ro
Bolojan nu ratează nicio ocazie să facă reclamă la împrumuturile SAFE. Astăzi, incidentul...
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Dmitri Medvedev o atacă dur pe Ursula von der Leyen după explozia din Portul Constanța și vorbește despre un posibil atentat la sediul UE
Adevarul
Dmitri Medvedev o atacă dur pe Ursula von der Leyen după explozia din...
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
Digi24
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea...
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Parteneri
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
Click.ro
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o...
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este explicația
Digi 24
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este...
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
Promotor.ro
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
go4it.ro
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Descopera.ro
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
Bolojan nu ratează nicio ocazie să facă reclamă la împrumuturile SAFE. Astăzi, incidentul cu drona ucraineană. Săptămâna trecută, Galați
Gandul.ro
Bolojan nu ratează nicio ocazie să facă reclamă la împrumuturile SAFE. Astăzi, incidentul cu drona...
ULTIMA ORĂ
De ce purta Michael Jackson plasturi pe nas. Dezvăluirile fostului bodyguard al artistului
De ce purta Michael Jackson plasturi pe nas. Dezvăluirile fostului bodyguard al artistului
Angajata unui magazin din Cluj, amenințată cu un pistol de un bărbat de 40 de ani! Ce s-a întâmplat ...
Angajata unui magazin din Cluj, amenințată cu un pistol de un bărbat de 40 de ani! Ce s-a întâmplat imediat după
Ce mesaj a primit Oana Roman de la un presupus angajat al Ministerului Apărării Naționale. Vedeta ...
Ce mesaj a primit Oana Roman de la un presupus angajat al Ministerului Apărării Naționale. Vedeta a fost revoltată!
Andrew Mountbatten-Windsor, fotografiat cu o vânătaie uriașă pe față. Ce scrie presa din Regat
Andrew Mountbatten-Windsor, fotografiat cu o vânătaie uriașă pe față. Ce scrie presa din Regat
Andreea Marin a recunoscut! Ce s-a întâmplat în relația cu Adrian Brâncoveanu: „Unii chiar irosesc ...
Andreea Marin a recunoscut! Ce s-a întâmplat în relația cu Adrian Brâncoveanu: „Unii chiar irosesc ceea ce primesc”
Femeia rănită de drona rusească în Galaţi povesteşte coşmarul prin care a trecut: ”Atunci s-a ...
Femeia rănită de drona rusească în Galaţi povesteşte coşmarul prin care a trecut: ”Atunci s-a propagat şi mai tare incendiul”
Vezi toate știrile