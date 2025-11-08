A fost cutremur în România, noaptea trecută! Ce magnitudine a avut seismul

România a foat lovită de un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter în noaptea de sâmbătă spre duminică, 8 noiembrie 2025, la ora 00:35:45, în zona seismică Vrancea. Iată primele informații!

Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), seismul a avut loc la o adâncime de 13,4 kilometri.

A fost cutremur în România

Cutremurul s-a produs în apropierea orașelor: 28 km sud-vest de Focșani, 41 km nord de Buzău, 87 km vest de Brăila, 88 km vest de Galați, 95 km nord-est de Ploiești, 97 km sud-est de Sfântu-Gheorghe și 98 km sud-vest de Bârlad.

„În ziua de 08 Noiembrie 2025 la ora 00:35:45 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adâncimea de 13.4km.”, a anunțat Institutul Național pentru Fizica Pământului.

