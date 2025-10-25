Acasă » Știri » Două cutremure în România, sâmbătă dimineață! Unde au avut loc seismele și ce magnitudine au avut

De: Mirela Loșniță 25/10/2025 | 10:13
Două cutremure au avut loc sâmbătă dimineața în zona seismică Vrancea, la un interval de mai puțin de o oră, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Ambele cutremure au avut o magnitudine de 4,2 grade pe scara Richter. Primul seism s-a produs la ora 4:19, la o adâncime de aproximativ 130 de kilometri, fiind localizat la 43 km vest de Focșani, 57 km nord de Buzău, 70 km est de Sfântu Gheorghe, 79 km est de Brașov și 91 km nord-est de Ploiești.

Al doilea cutremur s-a produs la ora 5:11, la aceeași adâncime, și a fost localizat la a 37 km vest de Focșani, 59 km nord de Buzău, 74 km est de Sfântu Gheorghe, 85 km est de Brașov, 96 km nord-est de Ploiești și 97 km sud-vest de Bârlad.

Deși în 2024 activitatea seismică a fost intensă, se pare că românii nu au de ce să își facă griji nici în 2025. Potrivit specialiștilor, un seism mare, asemănător cu cel din 1977, nu se va produce în următorii ani. Gheorghe Mărmureanu, reputat seismolog și fost director al Institutului Național pentru Fizica Pământului, spune că următorul cutremur mare s-ar putea înregistra abia peste cinci ani.

„Nu este cazul să ne speriem, stați liniștiți! Încă vreo cinci ani de acum înainte nu vor fi cutremure de intensitate mare, care să pună în pericol România, chiar dacă în lume au loc și unele mai mari. Însă, nu este de joacă, nu e de glumit cu aceste blocuri cu bulină roșie! Au rămas puține în toată țara, o mare parte dintre locatari au părăsit aceste imobile, mai ales în zona Lipscani. Un astfel de bloc trebuie consolidat serios.
Mai sunt cam cinci ani în care în România nu se vor înregistra cutremure mari, conform unor statistici, dar și aceste calcule sunt uneori incerte. Ce mai e sigur în lumea asta?! Totuși, ar mai fi timp pentru consolidări și pentru verificarea structurii”, declara Gheorghe Mărmureanu, în urmă cu ceva timp.

