A fost incendiu violent la biserica din Luncani! S-a făcut scrum

De: Maria Roșca 30/11/2025 | 20:09
Clipe de groază în satul Luncani, comuna Mărgineni din județul Bacău. Un incendiu puternic a izbucnit în turla bisericii ortodoxe din sat. În doar câteva minute, lăcașul sfânt s-a făcut scrum. 

Duminică, în ziua în care credincioșii îl sărbătoresc pe Sf. Apostol Andrei, un mare necaz s-a abătut asupra parohiei din comuna Mărgineni, județul Bacău. Un incendiu puternic a curpins turla bisericii ortodoxe.

Biserica din Luncani s-a făcut scrum

Pompierii din cadrul Departamentului de Pompieri Bacău au intervenit de urgență pentru stingerea incendiului. La sosirea echipajelor de intervenție (trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscară, ambulanță SMURD și o autospecială de prijmă intervenție și comandă), flăcările cuprinseseră o suprafață de aproximativ 330 de mp.

„La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat la acoperişul bisericii pe o suprafaţă de cca 300 de metri pătraţi”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău.

Potrivit ISU Bacău, incendiul a fost localizat și se lucrează pentru lichidarea completă a focarelor. Până în acest moment nu au fost inregistrate victime, iar autoritățile urmează să stabilească circumstanțele care au dus la izbucnirea incendiului.

