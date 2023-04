A fost înșelată și cu gogoașa înfuriată! Bianca Drăgușanu rupe tăcerea: motivul pentru care iubiții au ”tradus-o”

Bianca Drăgușanu revine în atenția publică, de data aceasta din postura de gazdă a emisiunii „Detectorul de minciuni”, difuzată la noul post de televiziune Kanal D2, ce se lansează pe 2 aprilie. Diva nu uită de unde a plecat și vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre relația pe care o are cu cel care a lansat-o, precum și despre cele mai mari minciuni și trădări trăite.

Am supus-o pe Bianca aceluiași tip de întrebări pe care aceasta va avea să le adreseze invitaților din noua emisiune. Prin urmare, Drăgușanu s-a văzut nevoită să fie sinceră din cale afară, mai ales la capitolul „înșelat”. Prezentatoarea a dat din casă și ne-a dezvăluit cât de aprige i-au fost rivalele de-a lungul timpului.

Bianca Drăgușanu revine la TV, din postura de gazdă a emisiunii „Detectorul de minciuni”: „N-ai cum să mă minți!”

CANCAN.RO: Ai mai vorbit cu Capatos?

Bianca Drăgușanu: Normal, săptămâna trecută ne-am întâlnit chiar în parcare, că noi suntem și vecini. Am rămas prieteni și suntem vecini acolo, în complex.

CANCAN.RO: Ai făcut switch-ul, acum ești la Kanal D2, până acum „Detectorul de minciuni” era doar pe internet, cum e postura asta de moderator pentru tine?

Bianca Drăgușanu: Nu sunt prima oară în postura de prezentatoare, am avut un rol super important acum câțiva ani, când eram prezentatoare în direct, două ore, la «Te vreau lângă mine», tot la Kanal D.

Acum, la Kanal D2, e un nou început, al unei emisiuni care, zic eu, mi se potrivește mănușă. N-ai cum să mă minți, pentru că eu am o intuiție foarte bună, echipa din spatele acestei emisiuni este documentată, iar întrebările sunt puse cunoscând deja, în mare parte, adevărul.

CANCAN.RO: Tu ai mințit vreodată sau ai fost prinsă mințind?

Bianca Drăgușanu: Eu nu mint, eu sunt un om care își asumă, nu știu dacă din păcate sau din fericire. Probabil dacă știam să fiu puțin mai diplomată și să coafez puțin adevărul și să mint cumva plăcut, probabil aveam mai multe lucruri de câștigat. Dar eu nu mint, nici cu chestii minore, nici cu chestii majore. Eu sunt un om foarte corect și foarte transparent.

Bianca Drăgușanu, supusă detectorului de minciuni CANCAN.RO : „Nu mi-au plăcut toate cu care am fost înșelată!”

CANCAN.RO: Femeile frumoase, cum ești tu, trăiesc cu un „sindrom”, pentru că nu sunt apreciate la adevărata valoare de către parteneri și unele sunt înșelate. A fost înșelată bianca Drăgușanu în această viață și l-a prins sau nu l-a prins pe partener?

Bianca Drăgușanu: Am fost înșelată de nenumărate ori, pe mine instinctul și intuiția nu m-au înșelat niciodată. Am iertat și n-am înșelat niciodată, am fost foarte asumată cu lucrurile pe care le-am făcut. Fiecare dintre noi am avut greșeli și am fost înșelată, dar nu e o dramă.

CANCAN.RO: Cum ai reacționat?

Bianca Drăgușanu: Te pup, pa pa! Am iertat de mai multe ori, atunci când iubești, ești capabil să ierți și să îl crezi pe omul de lângă tine că prima dată a fost o greșeală, a doua oară că l-ai împins tu, a treia oară a fost altă greșeală. Poți să-l ierți, dar nu-l mai ierți la infinit, pentru că atunci când ierți de prea multe ori, nu mai iubești, se duce iubirea. De la prea multă iertare iubirea dispare.

CANCAN.RO: Ele îți erau inferioare ție?

Bianca Drăgușanu: Nu toate, unele erau bune, erau porno. Pe de o parte se justifica. Și eu sunt o tipă sexy, dar nu sunt porno. În sexualitatea mea, pe care o debordez, sunt o tipă decentă. Nu sunt porno, nu sunt vulgară. Am fost înșelată cu tipe mișto, dar porno pentru gustul meu. Dar erau bune, erau mișto. Altele erau gen «gogoașa înfuriată», nu mi-au plăcut toate cu care am fost înșelată!

