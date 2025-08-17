A fost publicată scrisoarea Melaniei Trump către Vladimir Putin. Ce i-a scris, de fapt

O scrisoare neașteptată, semnată de Melania Trump, soția președintelui american Donald Trump, a ajuns pe masa liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Documentul a fost înmânat direct de către Donald Trump, pe 16 august, în timpul summitului din Alaska, potrivit relatărilor Reuters.

Inițial, s-a speculat că mesajul ar aborda subiectul sensibil al copiilor ucraineni duși în Rusia. Totuși, versiunea integrală a scrisorii, făcută publică de Fox News, nu conține nicio referire la Ucraina. În schimb, Melania a ales un ton emoțional, cu accente puternice pe tema inocenței copiilor și a responsabilității liderilor în fața generațiilor viitoare.

A fost publicată scrisoarea Melaniei Trump

Potrivit Fox News, Vladimir Putin ar fi citit documentul imediat după ce l-a primit.

Scrisoarea Melaniei Trump spune că „fiecare copil are aceleași vise liniștite în inimă, fie că s-a născut la țară sau în marea metropolă”. Copiii visează la dragoste, oportunități și siguranță, a transmis soția lui Donald Trump.

Aceasta a continuat cu un apel direct către președintele rus:

„Trebuie, cu siguranță, să ne străduim să creăm o lume decentă pentru toți – astfel încât fiecare suflet să se trezească în pace, iar viitorul însuși să fie protejat în siguranță. Un gând simplu, dar profund, domnule Putin, cu care sunt sigură că sunteți de acord: urmașii fiecărei generații își încep viața cu puritate – o inocență care stă deasupra geografiei, puterii și ideologiei. În lumea de astăzi, unii copii sunt forțați să poarte în ei un râs liniștit, neatins de întunericul din jurul lor – un protest tăcut împotriva forțelor care i-ar jefui de viitor. Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios. Protejând inocența acestor copii, veți face mai mult decât un simplu serviciu Rusiei – veți face un serviciu întregii umanități. O idee atât de îndrăzneață transcende toate diferențele umane, iar dumneavoastră, domnule Putin, puteți realiza această viziune cu o singură lovitură de condei astăzi. A sosit momentul”

