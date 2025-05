A mâncat ”goange, scolopendre și coțopendre”, dar se teme de o banală mâncare românească! Chef Cătălin Scărlătescu: ”Le urăsc efectiv!”

L-am prins pe Cătălin Scărlătescu în Piața Obor, la filmările noului sezon MasterChef, cu mâneca suflecată, poftă de mici și glumele la el ca-n vremurile bune! Deși a mâncat „scolopendre și coțopendre” prin vacanțe, zice că nimic nu-i provoacă mai mare repulsie decât… o clătită! Ne-a vorbit despre experiențe culinare de groază, vacanțe fără bani, cum reușește să se sincronizeze cu iubita lui, Doina, și ce înseamnă pentru el adevărata provocare, după atâția ani de experiență.

Cătălin Scărlătescu a fost într-o formă de zile mari: a râs, a povestit și a aruncat replici care n-au nevoie de „garnitură”. De la ce nu acceptă niciodată să i se pună în farfurie la cum își face loc în program pentru iubita lui, iată-ne în fața unui interviu cu de toate, în rândurile de mai jos.

CANCAN.RO: Care a fost cea mai mare porcărie pe care ai mâncat-o de când jurizezi emisiuni culinare? Ți s-a întâmplat să ți se facă rău după vreo degustare?

Cătălin Scărlătescu: N-am atâta memorie cum are Dumitrescu, de își aduce aminte și ce lapte a băut când era el micuț. Atât de multe tâmpenii am mâncat, încât nu mai sunt tâmpenii. Au început să pară normalități (n.r. râde). Am mâncat orice. Gândește-te că eu sunt genul de om care plec în vacanță și dacă ajung într-un loc din acesta exotic mă gândesc că dacă asta nu moare (n.r. iubita lui, Doina), mănânc și eu. Și am mâncat ”goange, scolopendre și coțopendre”. Așa că singurele coțohârle care nu-mi plac sunt… clătitele. Le urăsc efectiv!”.

CANCAN.RO: Spune-mi ce filmați acum în Piața Obor?

Cătălin Scărlătescu: Sincer, nu mi s-a spus. Mi s-a spus doar că o să mâncăm mici și o să bem bere. Că așa e la Obor. Și, mă rog, cred că o să gătim ceva.

CANCAN.RO: Călătorești destul de mult, care e țara în care ai plecat cu mare așteptări culinare și te-a dezamăgit?

Cătălin Scărlătescu: Nu m-a dezamăgit niciuna. Eu găsesc în fiecare țară câte ceva de mâncat. Chiar și unde n-ai ce mânca, unde… Bă, m-am descurcat eu și fără bani! În țări străine… Mă descurc eu!

CANCAN.RO: Ce te mai provoacă azi, după atâta experiență?

Cătălin Scărlătescu: Oamenii. Deci, marea mea provocare sunt oamenii din jur! Cum trebuie să-i fac fericiți. De exemplu, am o superbă domnișoară lângă mine… Până nu-i văd dinții, nu mă las! (n.r. râde).

CANCAN.RO: Tu și doi aveți programe foarte încărcate. Cum reușești să vă sincronizați?

Cătălin Scărlătescu: Două zile pe săptămână, tot dă Dumnezeu… și noaptea ne mai nimerim (n.r. râde)

