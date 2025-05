A murit bărbatul aproape strivit de tractor, internat la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu. Fiica sa face acuzații grave la adresa medicilor. ”L-am găsit murdar, legat de patul de fier, de parcă…”

Bărbatul pe care medicii de la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu ar fi refuzat, inițial, să îl interneze s-a stins din viață. După ce a fost aproape decapitat în urma unui accident, Gheorghe Olteanu a fost operat într-un spital din Capitală, apoi transferat la Giurgiu. Medicii de aici i-au asigurat pe membrii familiei că bărbatul se simte mai bine. Acesta a murit, însă, pe 30 aprilie. Fiica lui susține că decesul a fost cauzat de două bacterii luate din spital. Ea îi acuză pe medici că l-au tratat pe tatăl ei ca pe un câine, pe care l-au legat de pat. CANCAN.RO are toate detaliile.

Gheorghe Olteanu, un bărbat de 62 de ani din comuna Mihai Bravu, a murit pe un pat din Spitalul Județean de Urgență Giurgiu. Bărbatul fusese transferat aici de la Spitalul ”Bagdasar-Arseni”, din București, unde medicii l-au operat la cap. Pacientul suferise un grav accident de tractor, în urma căruia a fost aproape strivit și decapitat.

A stat la Terapie Intensivă trei săptămâni, iar alte câteva zile pe secția de Neurochirurgie. După această perioadă, doctorița care l-a operat a decis să fie trimis la Giurgiu, județ pe raza căruia avea domiciliul. Fiica bărbatului a povestit, la acea vreme, pentru CANCAN.RO, că medicii de la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu ar fi refuzat, inițial, să îl interneze. Motivul invocat ar fi fost acela că, în preajma sărbătorilor pascale, nu există suficient personal medical pentru a îngriji pacienții în stare gravă.

La insistențele fiicei sale, Gheorghe Olteanu a fost spitalizat, dar nu la Neurologie, așa cum recomandaseră medicii de la București, ci la Chirurgie Generală.

Între timp, bărbatul a fost, totuși, mutat la Neurologie, unde a stat zece zile. Starea lui de sănătate părea că se îmbunătățește de la o zi la alta. Cel puțin așa au asigurat-o medicii pe fiica sa, de aceea vestea că tatăl ei a murit a șocat-o pe femeie. A aflat că părintele ei s-a stins din viață când a mers la el să-l viziteze.

”Într-o zi, m-au sunat și mi-au spus că îl dau pe Secția de Boli Infecțioase, că are două bacterii, Clostridium și Helicobacter. El de la Spitalul «Bagdasar-Arseni» nu a venit cu niciun fel de bacterie, iar medicul de acolo poate confirma. Când le-am spus că nu avea nimic când a fost transferat de la București, mi-au închis telefonul. Pe 30 aprilie, dimineață, am vorbit cu el, era lucid și seara l-am găsit mort la Infecțioase. Nu am fost anunțată de nimeni. Când am vrut să intru la el în salon, mi-au spus «Ne pare rău, a murit acum 15 minute!», a spus, pentru CANCAN.RO, Nely Brăniștăreanu, care este, la rândul ei, cadru medical.

