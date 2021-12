A murit primul pacient infectat cu tulpina Omicron. Era internat într-un spital din Marea Britanie

Situație îngrijorătoare în Marea Britanie. A murit primul pacient infectat cu tulpina Omicron, potrivit informațiilor transmise de Premierul Boris Johnson.

A fost înregistrat primul deces al unui pacient infectat cu tulpina Omicron a coronavirusului. Anunțul a fost făcut de Premierul Marii Britanii, Boris Johnson. Anunțul a fost făcut în timpul unei vizite la un centru de vaccinare din Vestul Londrei. De asemenea, oficialul a mai transmis faptul că protecția față de noua tulpină a coronavirusului o asigură cea de-a treia doză a vaccinului.

Potrivit Mediafax.ro, Premierul a transmis: ”Din păcate, da, Omicron provoacă spitalizări şi, din păcate, cel puţin un pacient confirmat cu Omicron a murit”. Un alt oficial din Marea Britanie a susținut că „în jur de 10 persoane sunt în spitalele din UK, fiind infectate cu Omicron”.

În cursul zilei de duminică, în Marea Britanie s-au înregistrat 1239 de cazuri de infectare cu noua tulpină a coronavirusului. Până în acest moment, 3137 de persoane din Marea Britanie au fost depistate pozitiv la noua mutație.

Varianta Omicron, care a ajuns și în România, ar putea însemna sfârșitul pandemiei

Tulpina Omicron ar putea însemna sfârșitul pandemiei, potrivit managerului Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, medicul Florin Roș. Din primele cercetări, s-a stabilit că tulpina din Africa de Sud are o virulență mult mai mică decât varianta Delta.

“Din datele științifice pe care le avem până în momentul de față, tulpina Omicron are o transmisibilitate mult mai mare decât tulpina Delta. În schimb, are o virulență mult mai mică. Ceea ce ar putea însemna începutul sfârșitului pandemiei. Acest fapt se va realiza prin fenomenul de inversare a dominanței celor două tulpini, procesul fiind unul de durată, probabil de aproximativ un an de zile”, a declarat medicul Florin Roșu, manager Spitalul de Boli Infecțioase Iași.

Oamenii de știință urmăresc îndeaproape varianta Omicron a coronavirusului, sau B.1.1.529, care a fost detectată pentru prima dată în sudul Africii.

