Scene socante in mijlocul unei intersectii din Capitala. Un sofer si-a parcat masina fix intr-o intersectie din Sectorul 1.

Si ca sa fie totul ca la carte, acesta a lasat si un mesaj in parbrizul autoturismului. In biletul lasat in geam a scris ca poate fi contactat in caz ca cineva doreste ca autovehiculul sa fie mutat.

A parcat masina fix in mijlocul unei intersectii

O soferita care a trecut prin zona a filmat totul si a publicat pe pagina personala de Facebook imagini cu masina respectiva.

”Bucuresti, acum! Masina visinie e parcata in mijlocul intersectiei C.A. Rossetti cu Dionisie Lupu (langa Teatru National) cu un bilet pe care scrie: …”