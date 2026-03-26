Accident tragic în Neamț. Patru persoane au murit și trei victime au fost rănite! Printre ele se numără și un bebeluș de 5 luni

De: Andreea Stăncescu 26/03/2026 | 11:51
Un accident a curmat viața a patru persoane / Sursa foto: Roman TV

Un tragic accident rutier urmat de un incendiu a zguduit aseară județul Neamț, soldându-se cu patru decese și trei persoane rănite, printre care și un bebeluș. Salvatorii au activat planul roșu de intervenție, intervenția fiind extrem de dificilă din cauza flăcărilor și a vehiculelor grav avariate.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs pe drumul care leagă Piatra Neamț de Roman, pe un sector de curbă periculoasă. Un bărbat de 38 de ani, din Trifești, s-a angajat într-o depășire neregulamentară, încălcând marcajul longitudinal continuu, și a intrat frontal într-un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din Văleni.

Impactul a fost devastator. Unul dintre vehicule a luat foc, iar celălalt s-a răsturnat pe plafon. În urma coliziunii, au murit șoferul de 38 de ani și soția sa, șoferul tânăr în vâstă de 20 de ani și un pasager.

„În urma cercetărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat de 38 de ani, din Trifeşti, conducea un autoturism din direcţia Dulceşti către Horia, pe un sector de drum în curbă la dreapta s-ar fi angajat în depăşirea unui alt autoturism, ar fi încălcat marcajul longitudinal continuu şi ar fi intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus condus de un bărbat în vârstă de 20 de ani, din Văleni”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

Mama bebelușului rănit încercase să-l protejeze, trupul ei fiind găsit aplecat peste copil. Cei trei răniți au fost transportați de urgență la spital. Micuțul de cinci luni cu arsuri pe circa 35% din corp și politraumă gravă, o femeie de 68 de ani cu traumatism craniofacial și fracturi, și o adolescentă de 17 ani cu contuzii și fracturi de membru. Doctorii au decis transferul bebelușului către un centru universitar pentru tratament de specialitate.

O coincidență macabră a făcut ca șoferul nevinovat să moară chiar de ziua sa de naștere, în timp ce celălalt ar fi urmat să-și sărbătorească aniversarea în ziua următoare. Tatăl unuia dintre participanți a suferit un atac de panică la locul accidentului, copleșit de tragedie. În prezent, poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte și dacă alcoolul a avut vreun rol în producerea coliziunii.

