Acest american a găsit un restaurant românesc în cartierul Queens din New York și și-a comandat mâncare pentru acasă. Cum a reacționat după ce a mâncat „corba de perisawayer” (ciorbă de perișoare): „Ăștia au pus chiftele în supă?”

Un creator de conținut din Statele Unite, cunoscut pentru materialele sale dedicate preparatelor tradiționale din diferite colțuri ale lumii, a stârnit un val de reacții pe internet după ce a încercat, pentru prima dată, mâncare românească. Vizita sa la un restaurant cu specific românesc din cartierul Queens, New York, s-a transformat într-o experiență culinară care a atras atenția a mii de utilizatori ai rețelelor sociale.

Influencerul, care își construiește conținutul în jurul descoperirii unor bucătării mai puțin cunoscute publicului american, a ales de această dată să exploreze gastronomia românească fără să se informeze în prealabil despre preparatele pe care urma să le guste. Alegerea a fost una spontană, iar meniul comandat a inclus câteva dintre cele mai reprezentative feluri de mâncare din România, apreciate atât de localnici, cât și de românii din diaspora.

Cum a reacționat americanul când a gustat ciorbă de perișoare

Printre preparatele selectate s-au numărat ciorba de perișoare, sarmalele în foi de varză și mămăliga servită cu brânză, smântână și ou. Aceste rețete sunt considerate simboluri ale bucătăriei tradiționale românești și sunt nelipsite de pe mesele festive sau din meniurile restaurantelor cu specific românesc din întreaga lume.

„Asta este mămăligă cu brânză și smântână. E mămăligă cu brânză feta și smântână. Pe undeva pe aici se ascunde mămăliga. Astea sunt sarmalele. (…)Nu scrie cu ce-i umplută, dar vine cu smântână și un ardei iute. Și asta este ciorba de perișoare și e o ciorbă cu chiftele de carne, sunt niște morcovi, este țelină, roșii, ceapă, ceva ce pare a fi pătrunjel sau ierburi proaspete”, transmite Vulgar Cheffilmarea.

În timpul filmării, vloggerul a prezentat fiecare preparat, încercând să identifice ingredientele și modul în care sunt combinate. Pentru cineva care nu mai avusese contact cu gastronomia românească, unele dintre rețete au părut neobișnuite, în special ciorba de perișoare, un preparat diferit de supele întâlnite în mod obișnuit în Statele Unite. Combinația dintre zeama acrișoară, legumele proaspete și perișoarele din carne i-a atras imediat atenția, iar surpriza sa a fost evidentă încă de la prima degustare.

„Asta e o ciorbă incredibilă. Aș putea pur și simplu să stau aici și să fac doar asta”, a mai spus americanul.

Experiența a continuat cu sarmalele, unul dintre cele mai apreciate preparate românești. Rulourile din foi de varză umplute cu carne și orez, servite alături de smântână și ardei iute, au fost considerate punctul culminant al mesei. Preparatul este cunoscut în numeroase țări din Europa Centrală și de Est, însă rețeta românească are particularități care îi oferă un gust distinct, datorită condimentelor și modului de preparare.