Acasă » Știri » Acest american a găsit un restaurant românesc în cartierul Queens din New York și și-a comandat mâncare pentru acasă. Cum a reacționat după ce a mâncat „corba de perisawayer” (ciorbă de perișoare): „Ăștia au pus chiftele în supă?”

Acest american a găsit un restaurant românesc în cartierul Queens din New York și și-a comandat mâncare pentru acasă. Cum a reacționat după ce a mâncat „corba de perisawayer” (ciorbă de perișoare): „Ăștia au pus chiftele în supă?”

De: Anca Chihaie 23/06/2026 | 07:32
Acest american a găsit un restaurant românesc în cartierul Queens din New York și și-a comandat mâncare pentru acasă. Cum a reacționat după ce a mâncat corba de perisawayer (ciorbă de perișoare): Ăștia au pus chiftele în supă?
Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un creator de conținut din Statele Unite, cunoscut pentru materialele sale dedicate preparatelor tradiționale din diferite colțuri ale lumii, a stârnit un val de reacții pe internet după ce a încercat, pentru prima dată, mâncare românească. Vizita sa la un restaurant cu specific românesc din cartierul Queens, New York, s-a transformat într-o experiență culinară care a atras atenția a mii de utilizatori ai rețelelor sociale.

Influencerul, care își construiește conținutul în jurul descoperirii unor bucătării mai puțin cunoscute publicului american, a ales de această dată să exploreze gastronomia românească fără să se informeze în prealabil despre preparatele pe care urma să le guste. Alegerea a fost una spontană, iar meniul comandat a inclus câteva dintre cele mai reprezentative feluri de mâncare din România, apreciate atât de localnici, cât și de românii din diaspora.

Cum a reacționat americanul când a gustat ciorbă de perișoare

Printre preparatele selectate s-au numărat ciorba de perișoare, sarmalele în foi de varză și mămăliga servită cu brânză, smântână și ou. Aceste rețete sunt considerate simboluri ale bucătăriei tradiționale românești și sunt nelipsite de pe mesele festive sau din meniurile restaurantelor cu specific românesc din întreaga lume.

„Asta este mămăligă cu brânză și smântână. E mămăligă cu brânză feta și smântână. Pe undeva pe aici se ascunde mămăliga. Astea sunt sarmalele. (…)Nu scrie cu ce-i umplută, dar vine cu smântână și un ardei iute. Și asta este ciorba de perișoare și e o ciorbă cu chiftele de carne, sunt niște morcovi, este țelină, roșii, ceapă, ceva ce pare a fi pătrunjel sau ierburi proaspete”, transmite Vulgar Cheffilmarea.

În timpul filmării, vloggerul a prezentat fiecare preparat, încercând să identifice ingredientele și modul în care sunt combinate. Pentru cineva care nu mai avusese contact cu gastronomia românească, unele dintre rețete au părut neobișnuite, în special ciorba de perișoare, un preparat diferit de supele întâlnite în mod obișnuit în Statele Unite. Combinația dintre zeama acrișoară, legumele proaspete și perișoarele din carne i-a atras imediat atenția, iar surpriza sa a fost evidentă încă de la prima degustare.

„Asta e o ciorbă incredibilă. Aș putea pur și simplu să stau aici și să fac doar asta”, a mai spus americanul.

Experiența a continuat cu sarmalele, unul dintre cele mai apreciate preparate românești. Rulourile din foi de varză umplute cu carne și orez, servite alături de smântână și ardei iute, au fost considerate punctul culminant al mesei. Preparatul este cunoscut în numeroase țări din Europa Centrală și de Est, însă rețeta românească are particularități care îi oferă un gust distinct, datorită condimentelor și modului de preparare.

Citește și: Stupoare pentru un vlogger din Marea Britanie, cazat într-un hotel de 1 stea din București. Cum arată camera lui

REACȚIA UNUI TIKTOKER AMERICAN, DUPĂ CE A MÂNCAT PARIZER ȘI SALATĂ DE VINETE: ”DIETA MEA S-A SCHIMBAT COMPLET”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine este Daniela Morariu, femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața în secret, după divorț? Au împreună 2 copii
Știri
Cine este Daniela Morariu, femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața în secret, după divorț? Au împreună…
Keith Urban i-a urat „La mulți ani” lui Nicole Kidman, iar actrița i-a dedicat un mesaj de Ziua Tatălui. Gestul foștilor soți după divorț a atras atenția fanilor
Știri
Keith Urban i-a urat „La mulți ani” lui Nicole Kidman, iar actrița i-a dedicat un mesaj de Ziua…
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de serviciu
Gandul.ro
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția...
Cum arată mușcătura de ploșniță și ce poți face dacă găsești insecta în casă. Semnele care nu trebuie ignorate
Adevarul
Cum arată mușcătura de ploșniță și ce poți face dacă găsești insecta în...
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor Dan. Scenariile de lucru
Digi24
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea...
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Parteneri
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Rică Răducanu a dat startul sezonului estival! Cât costă micii, ciorba de perișoare și hamsiile la localul lui din Neptun: „Sunt mai mulți angajați decât turiști”
Click.ro
Rică Răducanu a dat startul sezonului estival! Cât costă micii, ciorba de perișoare și hamsiile...
„Regele Nordului” și criza politică din Marea Britanie. Cine este și ce propune Andy Burnham, cel mai probabil succesor al lui Starmer
Digi 24
„Regele Nordului” și criza politică din Marea Britanie. Cine este și ce propune Andy Burnham,...
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor.ro
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
go4it.ro
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
Care este cel mai periculos animal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de serviciu
Gandul.ro
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cine este Daniela Morariu, femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața în secret, după divorț? ...
Cine este Daniela Morariu, femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața în secret, după divorț? Au împreună 2 copii
Keith Urban i-a urat „La mulți ani” lui Nicole Kidman, iar actrița i-a dedicat un mesaj de Ziua ...
Keith Urban i-a urat „La mulți ani” lui Nicole Kidman, iar actrița i-a dedicat un mesaj de Ziua Tatălui. Gestul foștilor soți după divorț a atras atenția fanilor
Test de inteligență | Câte animale sunt, de fapt, în această imagine?
Test de inteligență | Câte animale sunt, de fapt, în această imagine?
Nuțu Cămătaru, detalii despre animalele exotice din grădina zoo. De unde a cumpărat primii lei
Nuțu Cămătaru, detalii despre animalele exotice din grădina zoo. De unde a cumpărat primii lei
Meteorologii Accuweather anunță prima zi de caniculă în București. Pe ce dată se întâmplă
Meteorologii Accuweather anunță prima zi de caniculă în București. Pe ce dată se întâmplă
Momentul adevărului pentru Bogdan Vlădău. Ce s-a întâmplat după divorțul de Gina Chirilă: „E ...
Momentul adevărului pentru Bogdan Vlădău. Ce s-a întâmplat după divorțul de Gina Chirilă: „E greu să îți asumi responsabilitatea pentru propriile alegeri”
Vezi toate știrile