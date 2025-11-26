Acești seniori vor primi bani în plus de Crăciun. Pe ce dată vor intra pensiile pe card

Taloanele de pensii pentru luna decembrie au fost deja pregătite, iar o parte dintre vârstnicii din România vor primi în următoarele zile un sprijin financiar suplimentar. Iată când intră pensiile!

Pentru mulți pensionari, 2025 a fost definitoriu prin lipsa unei perspective clare de creștere a veniturilor și prin acumularea mai multor dificultăți financiare. Scumpirile la alimente, servicii și utilități i-au forțat pe mulți să facă economii drastice, în timp ce facturile au continuat să crească de la lună la lună.

Pe ce dată vor intra pensiile pe card

Este vorba despre pensionarii ale căror venituri lunare nu depășesc 2.574 de lei, categorie pentru care autoritățile au aprobat acordarea unui ajutor unic de 400 de lei. Măsura reprezintă singura formă de compensare oferită în acest final de an, într-un context în care pensiile și salariile din sectorul public au fost înghețate.

Această sumă, deși redusă în raport cu scumpirile care au marcat ultimele luni, este așteptată cu interes de aproximativ 2,6 milioane de seniori. Mulți dintre ei spun că banii vor acoperi cheltuielile de bază, precum plata utilităților sau achiziția medicamentelor. Sprijinul va fi inclus pe taloanele de pensii deja tipărite, astfel încât plata să se desfășoare fără întârzieri.

Pentru pensionarii care primesc banii prin intermediul factorului poștal, distribuirea sumelor pentru luna decembrie va avea loc, ca de obicei, în perioada 2–15 ale lunii. Cei care își încasează pensia prin transfer bancar vor avea sumele virate în cont pe 12 decembrie, data standard pentru plățile electronice. Astfel, ajutorul va ajunge la destinatari înainte de sărbători, într-o perioadă în care cheltuielile cresc de la o lună la alta.

În timp ce o parte dintre beneficiari se bucură de această suplimentare, un număr considerabil de pensionari rămâne însă fără niciun fel de bonus. Aproximativ două milioane de persoane cu pensii ce depășesc pragul de 2.574 de lei nu vor primi sprijinul de 400 de lei. Pentru ei, anul 2025 se încheie fără nicio creștere a veniturilor, într-o perioadă caracterizată de incertitudini economice și de o presiune tot mai mare pusă pe bugetele gospodăriilor.

