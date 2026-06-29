Actrița din „Mă mut la mama” trage un semnal de alarmă! Când a învățat Bianca Purcărea să spună „nu” propunerilor indecente: „Ți-e greu ca femeie”

Din distribuția de succes a filmului „Mă mut la mama” face parte și Bianca Purcărea, o actriță a noii generații. Tânăra traversează una dintre cele mai frumoase perioade din cariera sa și vorbește, fără ocolișuri, despre experiențele care au ajutat-o să fie mai sigură pe ea. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, actrița a vorbit despre subiecte sensibile: de la provocările pe care le întâlnesc femeile în mediul profesional și importanța stabilirii limitelor, până la echilibrul din viața de cuplu. Tânăra a dezvăluit când a învățat să refuze propunerile inadecvate din partea domnilor, dar și despre ce i-ar plăcea să schimbe în momentul în care se întâlnește cu astfel de situații. De asemenea, actrița a vorbit despre soțul ei, cu care e căsătorită de opt ani și care face și el parte din industria artistică, și ne-a mărturisit dacă în cuplul lor se pune problema de gelozie în astfel de situații.

Bianca Purcărea este una dintre cele mai talentate tinere ale noii generații. De la personajele cărora le-a dat viață în mediul online, acolo unde are o comunitate mare de fani, până la cele cărora le-a dat viață pe ecran nu a fost decât un pas. Recent, șatena a dat lovitura și face parte din distribuția de succes a filmului „Mă mut la mama”, acolo unde joacă alături de nume foarte mari din industria cinematografică de la noi. În interviul pe care ni l-a oferit, Bianca a vorbit despre provocarea de a juca într-o astfel de producție, dar și despre principiile după care își ghidează viața.

Bianca Purcărea, despre momentul în care a învățat să spună „Nu”: „Ți-e greu ca femeie când vine superiorul să-ți facă avansuri”

CANCAN.RO: Bianca, felicitări pentru film și La mulți ani!

Bianca Purcărea: Mulțumesc pentru urare și mă bucur că ai venit să vezi filmul.

CANCAN.RO: Cum a fost experiența pentru tine?

Bianca Purcărea: Mi-a plăcut foarte tare, nu ai așa des ocazia să spui că ai jucat într-o asemenea producție, cu așa nume, cu un rol atât de savuros. Deși apare puțin, e foarte complex pentru că spune ceva despre situația la muncă, unde nu se poate să nu fie un coleg, fie el și cu verighetă, care vine să te complimenteze într-un mod nu neapărat potrivit, cu atât mai puțin la locul de muncă și mă gândeam că poate, dacă printre femeile care se uită la film, se numără și femei care au trecut prin povestea asta sau trec acum, poate le inspiră personajul Oana Crăciun să dea un răspuns anume și să reacționeze cumva. Ți-e greu ca femeie la job atunci când superiorul vine și îți face avansuri să răspunzi așa cum ai vrea. Și atunci poate personajul meu vă inspiră.

CANCAN.RO: Am văzut cum răspunde Oana, zi-mi cum răspunde Bianca unor astfel de situații?

Bianca Purcărea: La fel, poate ușor mai acid. Oana, personajul meu, este precaută, este de bun simț, este discretă și are și nevoie de puțin ajutor la un anumit moment, știe să profite, dar nu profită într-un sens nepotrivit, îmi place de ea.

CANCAN.RO: Ce ai lua de la acest personaj?

Bianca Purcărea: Aș lua promptitudinea cu care a răspuns în momentul în care s-au precipitat lucrurile și a vrut să spună Stop și a făcut-o și cu punctul pe i. A făcut-o foarte bine.

CANCAN.RO: Ai învățat să spui „Nu” din prima, sau ai învățat să refuzi și nu mă refer doar la domni, mă refer inclusiv în general, la diverse propuneri?

Bianca Purcărea: Din păcate cred că suntem destul de multe care trebuie să trecem printr-un proces în care ar trebui să învățăm să spunem „Nu”. Din păcate, nu trăim într-o societate care să învețe femeile că este ok să spună „Nu”. Nici femeile, nici bărbații încă nu știu că „Nu!” este o propoziție completă. Și eu am trecut la rândul meu prin acest proces, dar mă bucur să văd că vine tânăra generație care este mult mai sinceră și mai categorică atunci când vrea să refuze și vreau să învăț de la voi.

Ce spune actrița despre soțul ei: „Nu se pune problema de gelozie”

CANCAN.RO: Și expunerea pe social-media și faptul că oamenii au devenit mai reali, mai deschiși și își povestesc și problemele, a ajutat?

Bianca Purcărea: Exact. Și faptul că vedem atâtea experiențe împărtășite de alții ne ajută să vedem că nu suntem singuri și ne dau și idei despre cum am putea noi să reacționăm la rândul nostru dacă am trece prin aceleași lucruri. A fost distractiv, frumos și a fost una dintre primele mele experiențe ca actor, așa că și dacă mă puneau să fac tumbe în aer, mă puneam în ziua aia să învăț să fac tumbe în aer, nimic nu era prea greu.

CANCAN.RO: Deci te vom mai vedea în producții?

Bianca Purcărea: Sigur că da.

CANCAN.RO: Ce urmează pentru tine vara aceasta?

Bianca Purcărea: Vacanță cu soțul meu și cu prietenii și asta le recomand și oamenilor să își ia și câte o vacanță, e bine uneori să zicem și „Nu”.

CANCAN.RO: Soțul tău a venit la premieră?

Bianca Purcărea: A venit data trecută, da, i-a plăcut foarte mult. A știut și rolul meu, i-am povestit și cu el am și repetat.

CANCAN.RO: Deci nu e gelos soțul tău?

Bianca Purcărea: Nu, cum să fie gelos. Știe că este căsătorit cu o actriță, nu se pune problema de gelozie, mai ales în domeniul nostru, ar fi absurd. El e muzician, înțelege domeniul, știe.

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